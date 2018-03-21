В США назвали Ласицкене лучшей легкоатлеткой зимнего сезона-2018

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене признана лучшей спортсменкой зимнего сезона-2018. Об этом сообщается на сайте американского журнала Track and Field, посвященного легкой атлетике.

Издание опубликовало рейтинг атлетов, которые добились наибольших успехов за указанный период. И даже несмотря на все нападки западной прессы на наш спорт, отрицать достижения Ласицкене оказалось невозможным. Наша выдающаяся прыгунья в высоту продолжает безоговорочно лидировать в своей дисциплине: в начале марта на чемпионате мира в закрытых помещениях она одержала 38-ю победу подряд. На турнире, прошедшем в английском Бирмингеме, она оказалась единственной среди женщин, кто взял высоту более двух метров - ее результат составил 2,01.

Мария, напомним, является двукратной чемпионкой мира, а на мировых первенствах в помещении это "золото" стало для нее также вторым. При этом значительную часть побед она одержала, выступая в нейтральном статусе - в том числе, на прошлогоднем чемпионате мира в Лондоне. Свою впечатляющую серию, которая еще продолжается, Ласицкене начала в июле 2016 года на V Всероссийской летней Универсиаде в Смоленске.