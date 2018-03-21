Великая и старейшая американская компания "Ремингтон" - банкрот. И это при том, что недавно в США прошел процедуру банкротства еще один культовый производитель оружия - "Кольт". Долги "Кольта" достигли около трети миллиарда долларов, и выжил он лишь благодаря тому, что его владельцы быстро спохватились. "Ремингтон" задолжал миллиард, и его будущее в руках кредиторов.

Владельцы таких "Ремингтонов" (на фото "модель 870") - это не только клуб по интересам, но и особая каста. Фото: Reuters

Импортная трехлинейка

Логичный вопрос: какое нам дело до оружейных бед США?

Постановка правильная, но дело нам до этого все-таки есть. Даже если вы убежденный пацифист и не любите оружие. Но все мы были детьми, зачитывались романами и бегали в кино на "Унесенных ветром", "Всадника без головы", "Бонни и Клайда". И даже девчонки слышали о Colt, Smith & Wesson и Remington.

Последняя - не только легенда Америки, но и страница нашей истории.

В разгар Первой мировой возник дефицит винтовок для армии. Для восполнения потерь нам нужно было ежемесячно получать 200 тысяч трехлинеек. Все три российских завода - Тульский, Ижевский и Сестрорецкий - работали на износ, но за весь 1914 год выпустили 277 тыс. Производство удалось увеличить (в 1915 году - 858 тыс., в 1916-м - 1,3 млн), но потери росли, и оружия не хватало.

Винтовки заказали во Франции, Англии и США.

В частности, "Ремингтон" и "Вестингауз" до весны 1917 года должны были изготовить по 1,5 млн и 1,8 млн трехлинейных винтовок обр. 1891 года "русского чертежа" (так их тогда называли).

Оба производителя завалили контракт. До революции в Россию ввезли лишь 630 тыс. винтовок американского производства, еще 245 тыс. винтовок Remington отправил белогвардейцам во время Гражданской войны. Часть трехлинеек осталась в США. Ими вооружили подразделения Национальной гвардии и центры подготовки резервистов, а также Экспедиционный корпус США, высадившийся в Архангельске.

Русский стандарт

Сегодня в это трудно поверить, но русские военные эксперты тех лет считали, что американцы не в состоянии сделать качественное оружие. Смешно? А между тем все так и было: в Америку откомандировали крупного специалиста по оружию генерал-лейтенанта Анатолия Залюбовского. О компании "Вестингауз" генерал с горечью писал: "У нас нет средств заставить завод делать годные ружья". В отношении "Ремингтона" эксперт был менее категоричен. Считал, что с ее винтовками в принципе можно воевать. Если довести их до ума в русских оружейных мастерских.

Комизм в том, что сегодня оружие, на ствольной коробке которого есть надпись Remington - ценность и (из-за санкций) раритет. В России есть клубы любителей "Ремингтона": например, помповика "Model 870" и винтовки 700-й серии. Оба считаются эталоном надежности и качества.

И как тогда прикажете понимать приговор-наказ царского генерала о том, что "из Америки годных винтовок не получить"?

Парадокс вполне объясним. Дело не в том, что оружие имело изъяны. Это случается. К слову, одна из причин банкротства "Ремингтона" - его клиенты по суду обязали компанию устранить дефект ударно-спускового механизма на 7,5 млн винтовок, что заметно добавило компании долгов.

Просто при царе наши стандарты качества были крайне высоки.

...Трудно поверить, но было время, когда завод Ремингтона уже начал переезжать... в Россию! В 1916 году из американского Бриджпорта предприятие начали перевозить в Екатеринослав. "Ремингтону" снизили заказ с 1,5 млн до 1 млн винтовок, а оборудование - 6,5 тыс. станков и механизмов - начали передавать русскому правительству. Под Екатеринославом специально для этих целей купили 1229 десятин земли (13,4 тыс. га), и в 1917 году завод на ремингтоновских станках должен был выпускать до 4 тыс. трехлинеек в сутки.

Но в 1917-м случилась революция. Часть станков продали за бесценок в США, другие отправили в Турцию и Сербию.

4,3 миллиона - столько в России владельцев оружия. Тенденция: количество вооруженных россиян стабильно сокращается (за последние семь лет таковых стало меньше на 900 тысяч), а число единиц оружия в домашних арсеналах - увеличивается.

Еще постреляем

"Ремингтон" подкосили не только судебные иски, но и психопаты, устраивающие резонансные расстрелы. Собственно, здравомыслящий покупатель понимает, что нет вины компании в том, что сумашедший использовал ее ствол.

Но чтобы избежать банкротства, нужны инвестиции. А инвесторы не любят вкладывать в бизнес, чей бренд упоминается в негативном свете.

И последняя капля: за прошлый год американцы купили оружия "Ремингтон" на 27% меньше, чем годом ранее...

Естественно, напрашивается сравнение: а как поживают российские оружейные компании?

У нас крупных производителей традиционно поддерживал гособоронзаказ. А сейчас наша армия закупает автоматы и пулеметы.

Что касается гражданского оружия, то здесь все определяется строгостью национального оружейного законодательства. Наши законы по мировым меркам - средние. Грядут ли желанные послабления (увеличение числа стволов для физлиц, сроков лицензий с 5 до 10 лет и т.д.) - неизвестно. Но рынок стрелкового оружия активно насыщается. Есть чем гордиться: собранная в России винтовка "Сумрак" поражает цели на 3,4 км. Частная компания в Москве производит приличный ассортимент - от пистолетов до винтовок - по мировым стандартам. Это важно, т.к. в перестроечные годы качество охотничьего оружия изрядно падало.

А чтобы нивелировать строгости законов, оружейные компании предлагают оригинальные идеи. Например, карабины на базе систем Мосина, СКС и автомата Калашникова под патрон .366 ТКМ. Формально - это гладкоствольное оружие, но на дальности до 100 метров по кучности и баллистике близко к нарезному. 9,55-мм пуля проходит участок с нарезами (называется "парадокс"), что дает необходимую стабилизацию на траектории. Закон "Об оружии" допускает в гладкоствольном ружье нарезы до 140 мм.

Еще есть Lancaster. Назван в честь создателя - британского оружейника Чарльза Ланкастера. Вращение пули здесь обеспечивает овально-винтовой профиль ствола.

Изюминка в том, что "Парадоксами" и "Ланкастерами" может владеть любой, кто пройдет медкомиссию и сдаст экзамен по безопасному обращению с оружием - без 5-летнего стажа, который необходим для лицензии на заветный нарезной ствол.

Первую в мире серийную печатную машинку создал "Ремингтон". Запатентована в 1868 году, производство Remington № 1 - с 1873 года. Фото: Виктор Васенин / РГ

Что же до степени вооруженности населения, то догнать и перегнать Америку нереально. У наших граждан на руках 6,6 млн легальных стволов, в США - свыше 357 млн. Удивить мир можем только тенденцией. А она для нас пока благоприятна. Пока их "Кольт" и "Ремингтон" отбиваются от кредиторов, Калашников и ряд оружейных компаний переоснащают заводы и набирают обороты.

Да и "Ремингтону" желаем здоровья. Если будет совсем плохо, то пусть переезжает к нам. Дата подходящая: ровно сто лет, как начали было передавать завод российскому правительству.

Конкретно

Оружие Remington использовали и против злодеев, и сами злодеи.

В 1934 году в Луизиане рейнджеры из винтовок Remington Model 8 расстреляли машину с гангстерами Бонни и Клайдом. Ее создал Джон Браунинг, продавший патент компании "Ремингтон". Голливуд прославил всех: и рейнджеров, и гангстеров, и "винтовку возмездия".

Кстати, у бандитов Бонни Паркер и Клайда Бэрроу в арсенале тоже был "Ремингтон" - обрез гладкоствольного Remington M11.

Сравним

Первую мировую войну Россия встретила, имея в армии и в арсеналах 4,6 млн современных винтовок. Этого было мало, поэтому стали срочно закупать трехлинейки за границей, в том числе у "Ремингтона" (на фото справа).