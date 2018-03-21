В США полиция установила личность "взрывника из Остина"

В американском Остине (штат Техас) полицейские смогли установить личность местного жителя, причастного к серии взрывов, совершенных в марте этого года, передает РИА Новости. Речь, по предварительным данным, идет о 23-летнем Марке Энтони Кондитте.

Правоохранители попытались задержать его, но он привел в действие заранее приготовленные взрывные устройства. Сам он при этом погиб, а один из полицейских получил ранения.

Напомним, что в марте в Остине несколько человек пострадали при взрыве заложенных в почтовую посылку взрывных устройств. Погибли два человека и четверо ранены.