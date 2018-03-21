В ставшей знаменитой вяземской луже поселились утки

Луже у дома номер 3 по улице Кирова в городе Вязьма, что в Смоленской области, несколько лет. Обычно, как говорят местные жители, она еще больше. Впрочем, рекорд может быть побит - когда активнее будет таять снег.

Эта лужа - одна из самых крупных в городе, поэтому получила известность. Теперь местные жители вполне могут назначать друг другу встречи не только у городских памятников, но и, например, возле нового водоема.

В этом году вязьмичи заметили, что лужу облюбовали утки, которые, очевидно, здесь сейчас чувствуют себя комфортнее, чем в реке Вязьме.

- Ура, товарищи! Дожили! На улице Кирова в знаменитой луже плавают утки, - пишут в соцсетях.

Вообще там довольно часто появляются записи о местной "достопримечательности". Городская администрация не спешит исправлять ситуацию. Возможно, из-за отсутствия денег, возможно, из-за желания сохранить новый водоем. Однако в таком случае кому-то придется заняться его благоустройством.

Надо добавить, что прошлым летом смоленские интернет-ресурсы сообщали, что утки поселились в лужах другого крупного города области - Рославля. Вероятно, именно в этих городах лужи наиболее комфортны для пернатых.

