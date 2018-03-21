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21.03.2018 18:30
Рубрика: Общество
Проект: Пушкинский конкурс

Русский на острове

Текст: Елена Кухтенкова
Лауреат XVII Международного Пушкинского конкурса "РГ", русист из Португалии Елена Марочкина добилась открытия курса русского языка в Университете португальского острова Мадейра.

"Два года я писала письма в университет, постоянно звонила в ректорат, рассказывая о роли "великого и могучего"! И вот победа!" - поделилась Елена с "РГ".

Первый курс русского языка в Universidade da Madeira (UMA) стартует 18 апреля и продлится до 20 июня. В группу допустят максимально 15 человек. Заниматься они будут по два раза в неделю. Убедить ректорат в необходимости курсов по русскому оказалось непросто.

Фото: depositphotos.com
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"Встретившись с ректором, я рассказала о своей работе, объяснила, почему считаю, что русский язык на острове, где проживает много наших соотечественников, необходим".

От педагога потребовалось подтвердить диплом Института русского языка имени Пушкина, а также закончить специализированные курсы на португальском языке и сдать экзамены.

"Теперь у меня есть сертификат, подтверждающий  право преподавать в Португалии в государственных учреждениях!" - объясняет Елена.

Чтобы начать работу, нашему лауреату пришлось также написать программу на русском, португальском и английском языках.

Справка "РГ"

Universidade da Madeira (UMA) - государственное высшее учебное заведение в Португалии. UMA начал свою деятельность в 1988 году. С тех пор неизменно входит в 20-ку лучших учебных заведений Португалии.

В Universidade da Madeira учится более 5 тысяч студентов. Вместе с местными абитуриентами на поступление в университет могут претендовать и иностранные граждане. 

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