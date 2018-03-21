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21.03.2018 12:42
Рубрика: Общество

Валентин Юдашкин показал, что будем носить будущей зимой

Текст: Мария Павлова
Неделя моды в Москве открылась показом российского модельера Валентина Юдашкина. Кутюрье представил коллекцию сезона осень-зима 2018-2019, которую посвятил московской зиме.

На встрече с журналистами перед показом Юдашкин рассказал, что на создание новых образов его вдохновил родной и горячо любимый город, его архитектура и улицы. Он особо подчеркнул, что его модный дом выступает за экологию и защиту животных, поэтому никаких мехов никто не увидит. Назвать тренды будущей зимы, модельер отказался, пригласив журналистов увидеть все воочию на подиуме. Но… вот только на показ не пустил. Право "первой ночи" помимо светской публики получили лишь несколько телеоператоров и фотографов.

Тем не менее, нам удалось увидеть коллекцию в записи. Первое впечатление - абсолютная нежность. Как будто невесомое облако окутывает идущую модель. В отличие от нынешней коллекции здесь Юдашкин, известный использованием расширенных палитр в своих нарядах, поработал с благородной светлой гаммой: мы можем различить белый, жемчужный, светло-серый с оттенками зеленого и фиолетового, серебряный, бледно-голубой, бежево-желтый цвета. Истинно старинные московские особняки, морозец на окне и ледяной глянец на реке. Вот и первый тренд - ничего черного и никакой аляповатости, все спокойно.

Фото: Михаил Метцель/ ТАСС
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Второй тренд - модельный ряд отличает яркая геометрия. Мини-юбки, платья А-силуэта и вечерние наряды с драпировками, сложного кроя пальто и жакеты, в том числе очень объемные и с вышивкой, брючные кашемировые костюмы, блузы с воланами и шерстяные топы с высоким воротом. Художник вышел за рамки обычной классики, посредством использования оригинальных, новаторских средств выражения - бисерные узоры, являющиеся скорее отдельным аксессуаром, нежели деталью наряда, перья на капюшоне, там, где раньше был мех, вышивка и кружево, как самостоятельные произведения искусства.

Впервые для широкой публики были представлены и детские образы haute couture из новой линейки дома Юдашкина. Над этой коллекцией работала дочь кутюрье Галина Юдашкина. Корреспонденту "РГ" удалось рассмотреть эти наряды в непосредственной близости на бэкстейдже. Можно выделить два направления - одежда на каждый день и на выход - платья с пышными юбками вплоть до образа маленькой невесты. Одежда для мальчиков прогнозируемо более скромная. Демонстрировали наряды дети российских знаменитостей.

Moscow Fashion Week продлится в Гостином дворе до 25 марта и завершит календарь мировых модных недель осенне-зимнего сезона.

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