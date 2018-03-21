Если бы такого певца не было, то его нужно было бы придумать. У Валерия Сюткина много отличных песен: "7 тысяч над землей", "Красавчик", "Целуйтесь медленно", "Радио ночных дорог", "Я - то, что надо"... Но любим мы бывшего солиста "Браво" не только за его сольные ободряющие и душевные хиты. Но и за тот эпикурейский дух, приветливость и тепло, которые присущи его дружелюбному и светлому по настроению творчеству. А еще за то, что и сам он, кажется, никогда не унывает, а смотрит на мир с улыбкой, ни на кого явственно не злится. И вообще относится к тому редкому типу людей, про которых обычно говорят: "О, это хороший парень!"

Обозреватель "РГ" постарался выяснить, каков Сюткин в повседневной жизни. Может, неся со сцены и с телеэкранов лучистую улыбку и позитивные песни, в обыденной жизни он хмур и уныл? Тем более что хлопот у Валерия Сюткина сейчас хватает: 22 марта он отпразднует 60-летие, вначале - по его же словам - "в кругу семьи", а через день - на сцене московского "Крокус Сити Холла". Живчик и балагур, оптимист и романтик, он по традиции сам корректирует сценарий и режиссуру праздника, а телефон в его квартире во время нашей беседы звонил, почти не умолкая...

Кажется, что никто не видел вас на публике без добродушной, ироничной улыбки...

Валерий Сюткин: Самоирония всегда спасала меня от излишней серьезности. Хотя, как и другие люди, я тоже переживаю и погружаюсь в печаль. Но стараюсь ничего близко к сердцу сейчас не принимать, потому что мудрость - это когда ты уже понимаешь, на что не нужно обращать внимания.

Как сказал кто-то: если с возрастом у тебя каждый день начинает что-то болеть, то хорошо, если каждый раз в других местах. А если всегда в одном и том же, то это уже признак хронического заболевания. Это я к тому, что стараюсь справляться со всеми надвигающимися событиями, в том числе и с юбилеем, с такой вот самоиронией. Собственно, как и все свои прошлые годы.

В Вашей семье любили классическую музыку - и как же вам удалось стать рок-музыкантом?

Валерий Сюткин: В то, что мои занятия музыкой принесут какие-то успехи, никто не верил, кроме меня. Но мама мне и не мешала. Она понимала, что я вырос робким, а мы жили в таком райончике Москвы, что одно неверное движение - и ты окажешься в неправильной компании. И музыка меня спасла от того, чтобы пойти неверной дорогой. С 14 лет она была не хобби, а смыслом моей жизни.

Сформируй привычки и получишь характер, сформируешь характер - получишь Судьбу

Музыка была для меня воздухом, а тут еще и мама купила мне очень хорошую гитару - чехословацкую "Кремону" за 70 рублей, огромные по тем временам деньги. А потом судьба так удачно сложилась, что я попал в армию на Дальний Восток, в маленький городок, где был свой ансамбль "Полет", ставший настоящей кузницей кадров, поскольку прежде там пел Алексей Глызин, а в последние полгода службы со мной играл барабанщик Алексей Маслов, уже 20 лет работающий в группе Владимира Кузьмина "Динамик".

А потом на концерте "Машины времени" мы случайно встретились с Евгением Хавтаном, который меня уже знал и предложил: "А давай ты теперь и в "Браво" попоешь?" Я ответил: "Ну что ж, попробуем что-нибудь придумать"... Вот и придумали: за пять лет заставили всю страну танцевать и петь рок-н-ролл.

От многих артистов приходится слышать, что их жизнь изменил единственный счастливый случай...

Валерий Сюткин: Я об этом не думал, но мне нравится утверждение: "Гений - это тот, кто талантлив, но продолжает работать". А еще я знаю, что нужно постоянно бить в одну точку. Поэтому и пришел на концерт "Машины времени", сидел в первом ряду, как друг группы. И там же мы встретились с Хавтаном... Ну не получилось бы у меня с "Браво", вышло бы с "Кварталом", где я уже репетировал. А мог я оказаться и в "Машине времени" - когда некоторые музыканты перестали понимать друг друга. Но сила большой группы в том, чтобы суметь пройти через все свои внутренние противоречия. А пример для меня в этом - Rolling Stones. И я даже решил сводить на их концерт своих детей - дочь Виолу и ее бойфренда. Ну и моя любимая женщина Виола, конечно, тоже полетела с нами в Париж. Ведь 50 лет существуют Rolling Stones, и что только с ними не происходило, но музыканты побеждают все слухи, сплетни и испытания... И все это слышно в их музыке.

Этот имидж позитивного эпикурейца, душевного и приветливого парня у вас сложился, кстати, как раз благодаря рок-н-ролльному духу "Браво"?

Валерий Сюткин: Многие мои ровесники в юности были задорными и шустрыми. А потом глаза у них потухли. Ну а я зафиксировал это ощущение: жить в надежде на лучшее. Как этому научиться? Прежде всего постоянно быть занятым любимым делом. Ведь когда ты живешь так, то ничего лишнего к тебе и не пристает. А во-вторых, нужно никому не завидовать и не заниматься самокопанием и успех другого человека использовать для своей мотивации. И не думать: "Я хочу, чтобы у него этого не было", а наоборот: "Я хочу, чтобы и у меня было так же!" Ну и не нужно принимать близко к сердцу трудности. Лучше относиться к ним так: "Ну что же делать? Переживем и будем двигаться дальше!" И выглядим мы так, как относимся к жизни. Вы тоже замечали, что у пессимистов все их наклонности заметны и на лице?! Да и кажутся они более старыми, чем есть... Как я говорю: сформируй привычки и получишь характер, сформируешь характер - получишь Судьбу.

При этом до того, как стать рок-звездой, вы испробовали разные профессии: работали поваром, грузчиком, проводником...

Валерий Сюткин: В те годы закон о тунеядстве запрещал не работать больше трех месяцев. Вот я подбирал профессии с ненормированным рабочим днем. А когда не успевал разгрузить машину или вагон, то звонил ребятам из группы и звал их на помощь. После чего мы вместе ехали выступать на концерте. Ну а поваром я трудился в гостинице, в колбасном цеху и хорошо научился делать всякие колбаски. Хотя я все равно считал себя музыкантом и в первую очередь думал именно об этой профессии... Поэтому вспоминать о других в день рождения повода уже не будет.