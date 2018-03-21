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21.03.2018 10:30
Рубрика: В мире

Верховная Рада испугалась признать российские выборы "нелегитимными"

Текст: Петр Лихоманов

Украинский парламент не будет принимать специальное заявление о непризнании итогов президентских выборов в России, как это ранее депутаты планировали сделать. О таком решении рассказала Ирина Луценко - представитель президента Украины в Верховной Раде. По ее словам, в Верховной Раде внезапно осознали, что отказ от признания российских выборов означает и прекращение жизненно необходимых контактов с Москвой.

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"В этом заявлении речь шла о признании нелегитимными выборы президента России в аннексированном Крыму. Очень большие дискуссии велись в комитете иностранных дел, я, собственно, представляю этот комитет. Дискуссии признавать или не признавать выборы по всей территории России или только в аннексированном Крыму. Здравый смысл и дипломатический, политический аспект этого дела победил, ведь, если мы не признаем выборы по всей России, то те вопросы, которые будут зависеть от России, при нелегитимном президенте как гаранте исполнения этих условий тоже будут считаться никчемными. Собственно, это было основным аргументом, при котором мы определились и это заявление, это постановление будет говорить о непризнании выборов президента России в аннексированном Крыму", - заявила Луценко в ночном эфире принадлежащего Порошенко "Пятого" телеканала.

Ранее входящая в правящую коалицию фракция "Народный фронт" зарегистрировала проект постановления Верховной Рады о непризнании Украиной выборов президента России. За принятие постановления агитировал спикер парламента Андрей Парубий и лидеры Блока Петра Порошенко, включая саму Ирину Луценко. Примечательно, что наступательный порыв официального Киева внезапно иссяк после сообщения о телефонном разговоре президента США Дональда Трампа с избранным президентом России Владимиром Путиным.

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