Весна уже пришла в десять регионов России

Наступлением весны синоптики считают момент, когда среднесуточная температура переходит через ноль градусов. И если москвичи только мечтают о такой погоде, то в других регионах страны, она уже наступила. Официально весна уже пришла на юг Тюменской области, восток Ханты-Мансийского округа, юг Волгоградской области, в Ростовскую область, южные районы Дальнего Востока, южные, центральные районы Якутии, местами в центральные районы Чукотки и Магаданской области, а также на юг Камчатского края. Об этом "Российской газете" рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

В Москве погода остается холоднее обычной. До конца недели по ночам - морозы 8-10 градусов ниже нуля. А дневная температура около 0 градусов. В основном температура останется отрицательной даже днем. Радовавшее в начале недели солнце скроется. Ему на смену придет небольшой снег.

В Черноземье, Поволжье, а также в Ростовской и Волгоградской областях обильные снегопады. Сегодня сильный снег пройдет в Орловской, Липецкой, Тамбовской областях. Температура от 0 до +6 градусов.

В Крыму сегодня сильный дождь с порывами ветра до 25 метров в секунду. Также сильные осадки практически по всему югу продолжатся и 22 марта.

В Калмыкии и Ростовской области непогода будет сопровождаться ветром до 28 метров в секунду. В районе Сочи до +14 тепла, уже 23 марта температура здесь пойдет вверх и повысится до +22 градусов. В Волгоградской области ночные морозы до 10-15 градусов ниже нуля.

На севере европейской территории стоит погода на 8-12 градусов ниже климатической нормы. По ночам здесь до 32-35 градусов, днем 10-15 градусов мороза.

В холодном воздухе остается Сибирь. В центральных и южных районах Красноярского края температура слабоотрицательная. В Хакасии и Тыве снег и метели. Штормит Дальний Восток. На Курильских островах сильный ветер, на севере Камчатки метели. На Чукотке 21 марта ураганный ветер до 32 метров в секунду, далее 22-23 марта, ветер стихнет до 20-25 метров в секунду, пойдет снег.