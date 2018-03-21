Новости

СМИ: Трампа разозлила утечка информации о советах не поздравлять Путина 20:20
В США назвали Ласицкене лучшей легкоатлеткой зимнего сезона-2018 20:18
СК озвучил основную версию причины взрыва в Мурманске 20:12
Прокурорам США разрешили требовать смертную казнь для наркопреступников 20:07
Сотрудник ФСБ арестован за получение взятки от мигрантов 19:55
Аэродром Бельбек начнет принимать бизнес-джеты в 2018 году 19:27
Две тысячи зданий отключат подсветку в "Час Земли" в Москве 19:19
Подозреваемого в насилии актера сериала "Последний мент" отпустили 19:10
Более 1,3 млрд рублей направят в Поморье на повышение зарплат 18:58
"Северному потоку - 2" предписали соответствовать законам ЕС 18:56
Президент продолжил получать поздравления от мировых лидеров 18:42
Минкомсвязи: Половину FAN ID на ЧМ-2018 заказали иностранные граждане 18:41
Замминистра строительства предложил провести интернет в туалеты 18:14
В Киеве произошли столкновения между полицией и митингующими 18:12
Как и когда купить билеты в театр с 90-процентной скидкой 18:10
В центре Москвы провалился асфальт 18:02
МИД РФ: США знают, кто сбил малазийский Boeing и скрывают данные 18:01
Американская организация попала в России в список нежелательных 18:00
Беларусь вошла в число мировых лидеров по лечению туберкулеза 18:00
В ООН сожалеют из-за недопуска россиян на выборы 18 марта на Украине 17:55
Алла Пугачева рассказала ненавистникам, куда им деть свою злобу 17:55
Нарусова решила проэкзаменовать Мединского 17:44
В США полиция установила личность "взрывника из Остина" 17:42
Госдума будет работать по новому графику 17:40
На Кубани женщина напала на помогавшего ей с разводом адвоката 17:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если новый автомобиль постоянно ломается
Что делать, если новый автомобиль постоянно ломается
Как правильно продать квартиру, в которой прописаны несовершеннолетние дети
Как правильно продать квартиру, в которой прописаны несовершеннолетние дети
Задайте вопрос послу Беларуси в России Игорю Петришенко
Задайте вопрос послу Беларуси в России Игорю Петришенко
21.03.2018 20:00
Рубрика: Происшествия

Под арестом, но дома

СИЗО может покинуть Захарченко-старший
Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск №7522 (59)
Басманный суд Москвы в четверг рассмотрит ходатайство следствия о переводе из следственного изолятора под домашний арест отца полковника МВД Дмитрия Захарченко - Виктора. Его, напомним, в настоящее время обвиняют по делу о растрате средств банка "Московское ипотечное агентство".

"Судебное заседание по изменению меры пресечения Виктору Захарченко и Владимиру Корьевкину назначено на 22 марта", - сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Фото: Максим Григорьев / ТАСС
Отцу полковника Захарченко предъявили обвинение в крупной растрате

Ранее сообщалось, что Следственный комитет РФ предъявил перечисленным фигурантам обвинение в окончательной редакции по статье "растрата в особо крупном размере".

По данным следствия, Захарченко-старший был фиктивно трудоустроен в банк и успел в должности помощника председателя правления банка незаконно получить зарплату в 4 млн рублей. В качестве соучастников по делу проходят два бывших председателя правления МИА-банка - Владимир Корьевкин и Сергей Гриб, при которых в кредитном учреждении якобы работал Захарченко. Корьевкин и Захарченко-старший содержатся под стражей. Гриб скрылся от следствия, он заочно арестован и объявлен в международный розыск.

Никто из фигурантов не признает своей вины. Отец экс-полицейского связывает свое уголовное преследование с попыткой следователей оказать давление на его сына.

Банком МИА, который признан по делу потерпевшим, заявлен гражданский иск к обвиняемым, сумма требований по которому составляет 12,5 млн рублей. В кредитной организации обосновывают свои требования ущербом деловой репутации.

В рамках дела Басманным судом наложен арест на имущество Виктора Захарченко на общую сумму 400 млн рублей. Следственные действия по делу завершены - обвиняемые знакомятся с материалами расследования. Сыну Виктора Захарченко - Дмитрию, напомним, инкриминируется получение взяток и воспрепятствование осуществлению правосудия.

Главное сегодня

Путин и Трамп согласились с нежелательностью гонок вооружений
Очевидцы: Стрельба в курганской школе была спланированной
В Киеве произошли столкновения между полицией и митингующими
Визовые центры Польши в России приостанавливают свою работу
Украина разорвала программу экономического сотрудничества с Россией