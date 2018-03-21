Басманный суд Москвы в четверг рассмотрит ходатайство следствия о переводе из следственного изолятора под домашний арест отца полковника МВД Дмитрия Захарченко - Виктора. Его, напомним, в настоящее время обвиняют по делу о растрате средств банка "Московское ипотечное агентство".

"Судебное заседание по изменению меры пресечения Виктору Захарченко и Владимиру Корьевкину назначено на 22 марта", - сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет РФ предъявил перечисленным фигурантам обвинение в окончательной редакции по статье "растрата в особо крупном размере".

По данным следствия, Захарченко-старший был фиктивно трудоустроен в банк и успел в должности помощника председателя правления банка незаконно получить зарплату в 4 млн рублей. В качестве соучастников по делу проходят два бывших председателя правления МИА-банка - Владимир Корьевкин и Сергей Гриб, при которых в кредитном учреждении якобы работал Захарченко. Корьевкин и Захарченко-старший содержатся под стражей. Гриб скрылся от следствия, он заочно арестован и объявлен в международный розыск.

Никто из фигурантов не признает своей вины. Отец экс-полицейского связывает свое уголовное преследование с попыткой следователей оказать давление на его сына.

Банком МИА, который признан по делу потерпевшим, заявлен гражданский иск к обвиняемым, сумма требований по которому составляет 12,5 млн рублей. В кредитной организации обосновывают свои требования ущербом деловой репутации.

В рамках дела Басманным судом наложен арест на имущество Виктора Захарченко на общую сумму 400 млн рублей. Следственные действия по делу завершены - обвиняемые знакомятся с материалами расследования. Сыну Виктора Захарченко - Дмитрию, напомним, инкриминируется получение взяток и воспрепятствование осуществлению правосудия.