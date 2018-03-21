Все визовые центры Польши в России приостанавливают свою работу с 27 марта в связи с продлением контракта посольства с провайдером VFS Global. Как отмечается на сайте компании, центры прекращают прием документов и будут работать только на выдачу готовых паспортов.

"Подача визовых заявлений с 23 марта 2018 года возможна только через консульский отдел посольства Республики Польша в Москве", - проинформировали в VFS Global.

Как передает "Интерфакс" со ссылкой на Российский союз туриндустрии, решение о временном прекращении работы визовых центров было принято по техническим причинам, и оно не связано с политикой. Когда новый контракт с VFS Global вступит в силу, прием заявлений во всех визовых центрах на территории России будет возобновлен. Предположительно, это произойдет в начале апреля.