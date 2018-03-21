Впервые за год выросли реальные располагаемые доходы россиян

Росстат сообщил, что в нынешнем феврале впервые за последние 12 месяцев в стране выросли реально располагаемые доходы (РРД) населения. В предыдущий раз рост таких реальных доходов россиян был зафиксирован в январе 2017 года.

Год назад РРД населения выросли за январь на 8,8%, но это с учетом единовременной выплаты пенсионерам по 5 тыс. рублей. Без нее рост составил 1,3%, - подсчитал Росстат. В нынешнем январе размер РРД сохранился на том же уровне. Но если сравнивать с прошлогодним январем с учетом той 5-тысячной выплаты, то нынешние РРД россиян в январе-феврале упали на 0,8% (в годовом выражении). Зато среднемесячная начисленная заработная плата работников российских организаций всех форм собственности в феврале-2018, по подсчетам Росстата, выросла на 12,1% и составила 39,8 тысячи рублей.

Реальные располагаемые денежные доходы в феврале 2018 года по сравнению с февралем предыдущего года "увеличились на 4,4%, в январе-феврале 2018г. - на 2,5%" без учета единовременной выплаты в 2017-году, говорится в сообщении Росстата.