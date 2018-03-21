Количество жертв взрыва бытового газа, произошедшего во вторник вечером в пятиэтажном доме в Мурманске, выросло до трех. Утром 21 марта умер еще один из жильцов дома, сообщили в Мурманской областной клинической больнице. Ранее было известно о двух погибших - 49-летнем мужчине и 19-летней девушке, найденных под обломками строительных конструкций. Различные травмы получили шесть человек, в том числе ребенок.

Спасатели завершили разбор завалов на месте взрыва. Вечером 20 марта комиссия обследовала квартиры, расположенные в соседних подъездах дома. Было принято решение разрешить жильцам вернуться в квартиры и подать в дом электричество, горячую и холодную воду.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ. Одиннадцать человек, которые остались без крова после взрыва, находятся в пункте временного размещения, расположенном на втором этаже жилого дома на проспекте Героев-североморцев. Жильцам квартир в разрушенном подъезде администрация Мурманска намерена выплатить по 100 тысяч рублей в расчете на одну разрушенную квартиру, чтобы оставшиеся без жилья люди могли купить предметы первой необходимости.

Раньше проверка газового оборудования проводилась раз в год бесплатно. Сегодня - более 800 рублей

В Мурманске этот случай далеко не единичный. В ноябре 2017 года в аналогичной пятиэтажке на улице Зеленой взорвался газ, после чего возник пожар. Этот взрыв стоил жизни одному человеку. В июне 2016 года в кирпичной жилой пятиэтажке на улице Марата по той же причине выгорели две квартиры и появилась большая трещина в стене. По счастливой случайности, обошлось без пострадавших. А в августе 2014 года на улице Александра Невского взрыв газа разрушил два этажа в одном из подъездов. В результате взрыва один человек погиб на месте, другой скончался в реанимации.

"Газовые" трагедии превращаются в печальную тенденцию. По словам жителей Мурманска, раньше проверка газового оборудования проводилась один раз в год бесплатно. Теперь она в одной квартире сегодня стоит более 800 рублей. Многие жильцы предпочитают сэкономить и не приглашают в свои квартиры специалистов газовой службы.

- Количество взрывов бытового газа в жилых домах ежегодно растет на 10-15 процентов, отмечает Александр Москаленко, президент "Городского центра экспертиз" Санкт-Петербурга. По его словам, наиболее вероятная причина - небрежное обращение жильцов с газовым оборудованием.

- В советские времена существовала достаточно четкая система: жилец, получив квартиру в газифицированном доме, проходил в ЖЭКе инструктаж и расписывался за него, - говорит он. - Потом раз в год в обязательном порядке квартиру посещал слесарь газовой службы, который проверял оборудование и расписывался о произведенном осмотре. Сейчас этого нет. Поэтому в домах взрывы газа происходят все чаще: в 2015-м году было 60 случаев, в 2016-м - 65, в 2017 - 71...

Кстати, в промышленности ситуация иная. Порядок удалось навести быстро - приняли специальный закон и возложили контроль за промышленным газовым оборудованием на Ростехнадзор. Для промышленных предприятий введено страхование своей ответственности. Результат не заставил себя ждать: количество газовых аварий там год за годом снижается.