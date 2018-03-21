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21.03.2018 18:56
Рубрика: Спорт

Загитова проиграла Костнер короткую программу на ЧМ в Милане

Текст: Анна Козина
Олимпийская чемпионка Пхенчхана фигуристка Алина Загитова проиграла короткую программу на своем дебютном чемпионате мира, который стартовал в Милане. После первого дня соревнований лидирует хозяйка льда, итальянка Каролина Костнер.
Фото: REUTERS/Alessandro Bianchi Фото: REUTERS/Alessandro Bianchi
Фото: REUTERS/Alessandro Bianchi

Загитова за свой прокат получила 79,51 балла. Костнер - 80,27. Россиянка обогнала соперницу по технической оценке (41,30 против 42,51). Но почти два балла уступила по компонентам (38,97 против 37,00).

- Расстроилась не из-за оценок или второго места, а потому что не все получилось в программе, - призналась Загитова в эфире Матч ТВ. - По ощущениям я каталась скованно. Если честно, здесь сильнее волновалась, чем на Олимпийских играх. Не знаю, с чем это связано. Но сразу вспомнила Женю Медведеву. Действительно сложно, зная, что ты лидер, выступать чисто. С программой тяжелее справиться.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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На третье место судьи поставили японку Сатоко Мияхару (74,36).

Чемпионка Игр-2018 в командном турнире и бронзовая медалистка в личном канадка Кейтлин Осмонд с падением заняла четвертое место (72,73). Россиянка Мария Сотскова идет пятой (71,80).

Бронзовый призер юниорского чемпионата мира Станислава Константинова ошиблась в каскаде и набрала в короткой программе 59,19 (16-е место). Константинова заменила в составе сборной России действующую чемпионку мира Евгению Медведеву, которая не поехала в Милан из-за травмы ноги.

Напомним, что на этапах Гран-при Загитова за счет ошибок и больше проигрывала в короткой программе. Однако благодаря самой сложной произвольной программе в мире все равно выигрывала турнир. Если Загитовой удастся завоевать "золото" ЧМ, то она станет первой фигуристкой, которая сумела выиграть все главные турниры сезона: финал Гран-при, чемпионат Европы, Олимпиаду и чемпионат мира.

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