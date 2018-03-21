Захарова о позиции Лондона по Скрипалю: Заигрались, заврались и влипли

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова полагает, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй стала заложницей своих же силовиков. Поспешно заявив о причастности России к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля без каких-либо доказательств, официальный Лондон вынужден продолжать информационное наступление, чтобы "спасти ее честь".

"Ряд экспертов полагают, что эта история - многоходовка: с одной стороны, новый виток мировой антироссийской кампании, с другой - возможность манипулировать Терезой Мэй. Почему? Потому что она теперь заложница своих же силовиков. От одного их слова, да что там - от одной их утечки будет зависеть ее политическая судьба. Так что, эти информационные атаки официального Лондона объяснимы - заигрались, заврались и влипли. Соответственно, нужно информационно-политическое наступление широким международным фронтам", - написала Захарова на своей странице в Facebook.

По ее мнению, очередная порция нападок на Россию со стороны главы британского МИД Бориса Джонсона призвана "спасти честь Терезы Мэй, которая объявила наказание стране в виде высылки российских дипломатов не то что до окончания расследования, а по сути, до его начала". Он пытается придумать мотив, который могла бы иметь Россия, считает Захарова, а также заглушить призыв Москвы предоставить все имеющиеся данные по указанному случаю для начала совместной работы по расследованию происшествия.

"Данных на момент 20 марта предоставлено ровно ноль", - подчеркнула дипломат.

Она напомнила, что, по данным Скотленд-Ярда, следствие займет много месяцев. А по мнению представителей ОЗХО только на анализ вещества уйдёт не менее трех недель.

"Так на основе чего Тереза Мэй сделала вывод о причастности России? - задается вопросом Захарова. - У британского правительства на это ушла, судя по первой реакции, пара часов".