Новости

Сожительство не приравняют к браку 11:25
Матвиенко поручила подготовить "белую книгу" нарушений права на Украине 11:25
Овечкин вышел на 19-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ 11:16
В новосибирском баре расстреляли охранника 11:14
Названа причина массового отравления под Тамбовом 11:14
В очередном чукотском селе ограничили продажу спиртного 11:08
Лаврову подарили в Японии торт в виде футбольного мяча 11:07
Установлены личности уничтоженных в Чечне боевиков 11:06
Газпром: Проложено 75,5% "Силы Сибири", 53% "Турецкого потока" 11:03
Неизвестное фото бандита с Дикого Запада оценили в 2 млн долларов 11:02
Израиль признал, что разбомбил в 2007 году ядерный реактор в Сирии 11:01
Для чего американцы назначили серба возглавлять свою базу в Косово 10:58
В Прикамье при пожаре погибли четыре человека 10:55
В курганской школе ученица открыла стрельбу по детям 10:55
В налоговой службе напомнили, кто должен отчитаться о доходах 10:50
На Дону объявили штормовое предупреждение 10:44
ЦБ ввел временную администрацию в "ОФК Банке" из топ-100 10:42
В Австралии шесть человек погибли из-за отравления дынями 10:35
В бесплатных поездах для болельщиков ЧМ забронировано более трети мест 10:30
Верховная Рада испугалась признать российские выборы "нелегитимными" 10:30
Экс-губернатор Омской области Назаров стал членом Совфеда 10:27
Стало известно, куда чаще всего москвичи ездят на такси 10:26
В Таганроге назвали причину массового отравления таллием на заводе 10:26
Захарова о позиции Лондона по Скрипалю: Заигрались, заврались и влипли 10:22
Лавров и Коно обсудили визит японского премьера в Россию 10:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если новый автомобиль постоянно ломается
Что делать, если новый автомобиль постоянно ломается
Как правильно продать квартиру, в которой прописаны несовершеннолетние дети
Как правильно продать квартиру, в которой прописаны несовершеннолетние дети
Задайте вопрос послу Беларуси в России Игорю Петришенко
Задайте вопрос послу Беларуси в России Игорю Петришенко
21.03.2018 10:22
Рубрика: Власть

Захарова о позиции Лондона по Скрипалю: Заигрались, заврались и влипли

Текст: Юрий Когалов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова полагает, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй стала заложницей своих же силовиков. Поспешно заявив о причастности России к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля без каких-либо доказательств, официальный Лондон вынужден продолжать информационное наступление, чтобы "спасти ее честь".

Фото: Александр Щербак/ТАСС
Лавров: Лондон сознательно подрывает отношения с Россией

"Ряд экспертов полагают, что эта история - многоходовка: с одной стороны, новый виток мировой антироссийской кампании, с другой - возможность манипулировать Терезой Мэй. Почему? Потому что она теперь заложница своих же силовиков. От одного их слова, да что там - от одной их утечки будет зависеть ее политическая судьба. Так что, эти информационные атаки официального Лондона объяснимы - заигрались, заврались и влипли. Соответственно, нужно информационно-политическое наступление широким международным фронтам", - написала Захарова на своей странице в Facebook.

По ее мнению, очередная порция нападок на Россию со стороны главы британского МИД Бориса Джонсона призвана "спасти честь Терезы Мэй, которая объявила наказание стране в виде высылки российских дипломатов не то что до окончания расследования, а по сути, до его начала". Он пытается придумать мотив, который могла бы иметь Россия, считает Захарова, а также заглушить призыв Москвы предоставить все имеющиеся данные по указанному случаю для начала совместной работы по расследованию происшествия.

Разработчик А-234: Британские спецслужбы могли отравить Скрипаля
МИД Австрии назвал обвинения России по "делу Скрипаля" бессмысленными

"Данных на момент 20 марта предоставлено ровно ноль", - подчеркнула дипломат.

Она напомнила, что, по данным Скотленд-Ярда, следствие займет много месяцев. А по мнению представителей ОЗХО только на анализ вещества уйдёт не менее трех недель.

"Так на основе чего Тереза Мэй сделала вывод о причастности России? - задается вопросом Захарова. - У британского правительства на это ушла, судя по первой реакции, пара часов".

Главное сегодня

Израиль признал, что разбомбил в 2007 году ядерный реактор в Сирии
Косачев: Россия будет жестко отвечать на любые санкции Запада
В Восточной Гуте заработал третий гуманитарный коридор
Захарова о позиции Лондона по Скрипалю: Заигрались, заврались и влипли
Пентагон признал бессилие перед гиперзвуковым оружием России