Законодатели США предложили усилить борьбу с "российской пропагандой"

Демократ Сет Мултон и представительница республиканцев Элайза Стефаник внесли в палату представителей конгресса США законопроект об усилении борьбы с "иностранной пропагандой", в том числе российской.

"И Россия, и Китай резко расширили усилия внутри нашей страны, чтобы влиять на общественное мнение, распространять пропаганду и продвигать собственные политические цели, - цитирует РИА Новости со ссылкой на заявление авторов инициативы. - Ключевой частью этой стратегии является использование подконтрольных власти СМИ, которые сеют ложь и распространяют пропаганду".

По словам Мултона, законопроект предполагает, чтобы зарубежные средства массовой информации раскрывали свои отношения с иностранными правительствами "Федеральной комиссии связи США и американскому народу". В свою очередь Стефаник назвал этот закон очень важной инициативой, "так как мы работаем для противодействия информационной войне со стороны враждебных стран, включая Россию".

Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2017 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT.