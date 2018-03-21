Замминистра строительства предложил провести интернет в туалеты

Разработать стандарт содержания общественных туалетов и провести в них интернет предложил заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис на заседании экспертного совета по формированию комфортной городской среды.

Такие работы могут быть выполнены в рамках реализации проекта "Умный город".

Это необходимо, прежде всего, для создания карт расположения общественных уборных для смартфонов.

"Интернет в туалет проводить надо, и туалеты приводить к стандартам, которым они должны соответствовать, - предложил он. - Давайте точно выработаем стандарт, норматив общественного туалета".

Состояние общественных туалетов осудила Надежда Косарева, глава Фонда "Институт экономики города".

Обратить внимание на эту проблему призвал и министр строительства и ЖКХ Михаил Мень. "Стандарты эти надо вырабатывать", - согласился он.