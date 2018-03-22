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22.03.2018 11:58
Рубрика: Экономика

60 процентов сыров в российских магазинах являются фальсификатом

Текст: Нина Егоршева

Росконтроль проверил качество сыра российского и белорусского производства. Было взято 30 образцов в ценовой категории от 250 до 590 рублей за килограмм. Экспертиза показала, что 60 процентов сыров являются фальсификатом. В них производители вместо молока использовали заменитель молочного жира - смесь растительных жиров, в том числе гидрогенизированных.

В Росконтроле поясняют, что натуральный сыр должен на 100 процентов состоять из молочного жира. Изделие, которое содержит молочный жир в количестве не менее 50 процентов - это уже сырный продукт. Причем, если раньше, исследуя сыр, эксперты в основном выявляли частичную замену молочного жира, то сейчас в фальсифицированных образцах молока не обнаружено ни грамма. Они полностью состоят из растительного жира.

Фото: depositphotos.com
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В экспертизе участвовали как сыры, расфасованные на производстве, так и те, что продают на развес в торговых сетях. Среди последних доля фальсификата оказалась выше.

При этом в Росконтроле подчеркивают, что минимальная отпускная цена популярного в нашей стране полутвердого сыра типа "Российский" или "Пошехонский" из молока высшего сорта составляет 410-420 рублей за килограмм. То есть в магазине натуральный сыр будет стоить не менее 600 рублей за килограмм.

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