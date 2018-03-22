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22.03.2018 06:52
Рубрика: Власть

Дипломаты РФ потребовали от США доказательства по "делу Скрипаля"

Москва требует от Вашингтона предоставить доказательства "незаконных действий" России по делу об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании. Об этом говорится в комментарии посольства РФ в США, опубликованном на странице дипмиссии в Facebook.

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"Настоятельно просим Вашингтон предоставить доказательства упомянутых "незаконных действий" России. При их наличии это можно сделать быстро. Или же признаться в их отсутствии и извиниться перед нами. Именно так поступают порядочные люди", - приводит ТАСС заявление российских дипломатов.

В посольстве также удивлены "некомпетентными суждениями" начальника пресс-службы госдепа США Хезер Науэрт, которая назвала РФ ответственной за отравление Скрипаля. Дипломаты напомнили, что "любая "силовая" риторика в диалоге с Россией контрпродуктивна".

Покушение на Скрипаля и его дочь Юлию было совершено в британском Солсбери 4 марта. Британские власти утверждают, что к отравлению экс-полковника ГРУ веществом А234 причастна Россия. Американцы поддерживают такую точку зрения. Москва все обвинения категорически отрицает.

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