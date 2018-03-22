Фигуристка Евгения Тарасова: После ошибок на Олимпиаде сделала выводы

Российская пара Евгения Тарасова - Владимир Морозов занимает второе место после короткой программы на чемпионате мира в Милане, уступая олимпийским чемпионам Пхенчхана Алене Савченко и Бруно Массо.

Что касается выступления Тарасовой - Морозова на Играх, то из-за досадных ошибок Жени в произвольной программе, ребята не смогли попасть на пьедестал. В Милане они хотят взять реванш за ту неудачу.

- Конечно, я была расстроена прокатом произвольной программы на Олимпиаде в Корее. Но сделала выводы, и постараюсь завтра ошибок не повторить, - приводит слова Тарасовой пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России. - Усталость сказывается, но мы ожидали, что все получится. После Олимпиады мы продолжали работать. Это был самый сложный отрезок сезона. Мы практически не отдыхали. Оставалось не так много времени до чемпионата, и перерыв было делать неправильно. Не теряли мотивации, не теряли настроя.

Отметим, что на медали ЧМ также претендуют россияне Наталья Забияко - Александр Энберт, которые после короткой программы идут четвертыми. Кристина Астахова - Алексей Рогонов занимают седьмое место.

Чемпионы и призеры в парном катании определятся сегодня поздно вечером.