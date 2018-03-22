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22.03.2018 10:20
Рубрика: Экономика

Forbes опубликовал список самых надежных российских банков

Текст: Ольга Игнатова

Журнал Forbes опубликовал рейтинг надежных российских банков и пояснения к нему. В список вошли 100 кредитных организаций. При этом в числе самых надежных оказалось 13 банков.

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По версии Forbes, возглавил рейтинг Росбанк. В тройку лидеров вошли Юникредит банк и Райффайзенбанк. Все они - "дочки" иностранных кредитных учреждений. Сбербанк, который в прошлом году возглавлял рейтинг, в этот раз оказался на четвертом месте, ВТБ - на седьмом. Впервые в категорию самых надежных попали банки "Нордеа" и "Российский капитал".

Как поясняет издание, перед составлением рейтинга редакция изучила финансовые показатели ведущих кредитных организаций страны. Высокая позиция в рейтинге надежности Forbes говорит о том, что на банк можно опираться при принятии решений о вложениях. Банк России не отзывал лицензии у участников прошлогоднего рейтинга. При этом в прошлом году по решению ЦБ лицензий лишились 50 банков.

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