Forbes опубликовал список самых надежных российских банков

Журнал Forbes опубликовал рейтинг надежных российских банков и пояснения к нему. В список вошли 100 кредитных организаций. При этом в числе самых надежных оказалось 13 банков.

По версии Forbes, возглавил рейтинг Росбанк. В тройку лидеров вошли Юникредит банк и Райффайзенбанк. Все они - "дочки" иностранных кредитных учреждений. Сбербанк, который в прошлом году возглавлял рейтинг, в этот раз оказался на четвертом месте, ВТБ - на седьмом. Впервые в категорию самых надежных попали банки "Нордеа" и "Российский капитал".

Как поясняет издание, перед составлением рейтинга редакция изучила финансовые показатели ведущих кредитных организаций страны. Высокая позиция в рейтинге надежности Forbes говорит о том, что на банк можно опираться при принятии решений о вложениях. Банк России не отзывал лицензии у участников прошлогоднего рейтинга. При этом в прошлом году по решению ЦБ лицензий лишились 50 банков.