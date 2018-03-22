Инвесторы из Британии и США проявили интерес к российским евробондам

Минфин завершил расчеты (закрыл сделки) по новому выпуску облигаций внешних займов Российской Федерации с погашением через 11 лет ("Россия-2029") и дополнительному выпуску облигаций с погашением через 29 лет ("Россия-2047") в объеме 1,5 и 2,5 млрд. долларов США соответственно. Об этом говорится в сообщении ведомства.

По словам главы Минфина РФ Антона Силуанова, несмотря на неблагоприятный внешнеполитический фон, инвесторы из различных регионов мира продемонстрировали значительный интерес к новым российским долговым инструментам. Совокупный объем заявок на приобретение новых российских еврооблигаций превысил 7 млрд долларов. Но по результатам анализа книги заявок было решено ограничить объем размещения на уровне 4 млрд. долларов. В размещении приняли участие около 170 инвесторов. "Большая часть удовлетворенных заявок пришлась на инвесторов из Великобритании (39%), США (25%) и России (22%). Доля инвесторов из континентальной Европы и Азии в совокупности составила 14%. Без малого половину дополнительного 29-летнего выпуска приобрели инвесторы из Великобритании", - отмечается в сообщении.

Больше всего - 67% - еврооблигаций приобрели фонды и управляющие компании, 23% - банки, 10% - страховые компании и прочие инвесторы.

Ставка купонного дохода по облигациям "Россия-29" составляет 4,375% годовых, по выпуску "Россия-47" - 5,250% годовых.