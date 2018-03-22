Из-за грязной воды на севере Италии ввели режим ЧС

На севере Италии введен режим чрезвычайной ситуации в связи с сильным загрязнением региональных вод химикатами, содержащими перфторалкил. Попадая в организм человека, канцерогены увеличивают вероятность возникновения злокачественных опухолей.

Президент Венето Лука Дзайа обратил внимание на тот факт, что он еще в прошлом году хотел ввести режим ЧС.

"Тогда на меня ополчилось полмира, обвинили в беспочвенных фантазиях. Многие говорили, что правительство никогда не примет подобного решения", - подчеркнул чиновник.

Работы по очистке загрязненной территории от вредных веществ, которые активно применяются при производстве водоотталкивающих тканей и кастрюль, будет координировать специальный правительственный комиссар. Из бюджета выделят 80 миллионов евро, передает РИА Новости.