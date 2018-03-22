Московский "Спартак" наказан на 190 тысяч рублей по итогам матча 22-го тура отечественной Премьер-лиги в Казани с "Рубином" (2:1). Об этом заявил глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

За использование пиротехнических средств "Спартак" оштрафован на 90 тысяч рублей. Еще на 100 тысяч москвичи наказаны за скандирование их болельщиками нецензурных выражений.

С возобновления чемпионата "красно-белые" уже во второй раз подвергаются крупному штрафу. К примеру, после матча с "Локомотивом" в Черкизово из-за поведения своих фанатов спартаковцы были наказаны в общей сложности на 350 тысяч рублей.

Кроме того, решено было запретить клубу допуск болельщиков на одну из трибун на домашнюю встречу со "СКА-Хабаровск" (1:0) и установить испытательный срок до конца нынешнего сезона.