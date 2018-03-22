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22.03.2018 09:50
Рубрика: В мире

Конгресс США одобрил военную помощь Украине в 200 млн долларов

Текст: Екатерина Забродина

В проекте американского бюджета на 2018 год заложена статья о военной помощи Киеву, которая, как и ожидалось, составит 200 млн долларов. О решении Конгресса США сообщает РИА Новости.

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Помощь предполагает поставки украинцам летальных вооружений "в оборонительных целях", в том числе переносных противотанковых комплексов Javelin, в связи с чем Москва уже выражала обеспокоенность. При этом переносные зенитно-ракетные комплексы Киев от американской стороны не получит. Зато США готовы финансировать тренинги украинских военных, процедуру списания и замены устаревшей американской военной техники, а также содействовать украинской разведке.

Бюджет должен быть принят обеими палатами Конгресса до конца пятницы, затем он ляжет на подпись Дональду  Трампу.

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