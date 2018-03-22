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22.03.2018 11:38
Рубрика: Спорт

Малкин вышел на второе место в гонке бомбардиров НХЛ

Текст: Данила Жиляев
Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин помог своей команде обыграть "Монреаль" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась победой "пингвинов" со счетом 5:3.
Фото: AP Photo/Gene J. Puskar Фото: AP Photo/Gene J. Puskar
Фото: AP Photo/Gene J. Puskar
Фото: AP Photo/Julie Jacobson
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Малкин в этой игре открыл счет. Кроме того, он отметился результативной передачей, благодаря чему набрал 91 очко (41+50) в текущем сезоне. Благодаря этому он вышел на второе место в гонке бомбардиров - столько же баллов у Натана Маккиннона из "Колорадо", но у него меньше заброшенных шайб. А лидирует в этом рейтинге российский форвард "Тампы" Никита Кучеров, набравший 94 очка (37+57).

Малкин в четвертый раз за карьеру преодолел отметку в 90 очков за сезон. Любопытно, что среди всех игроков в истории "Питтсбурга", кроме Евгения, лишь трое стабильно набирали 90 и выше баллов в течение нескольких сезонов. 11 таких сезонов было у Марио Лемье, восемь - у Яромира Ягра и пять - у Сидни Кросби.

Установив это достижение, Малкин попутно поспособствовал выбыванию "Монреаля" из дальнейшей борьбы. "Канадиенс" в игре с "Питтсбургом" потерпели четвертое поражение подряд и потеряли шансы на выход в плей-офф НХЛ.

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