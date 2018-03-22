Массовые забастовки и митинги стартовали во Франции

Во Франции сегодня день массовых забастовок и митингов - "черный четверг". Мероприятия пройдут в знак протеста против планов правительства осуществить реформы в ряде экономических и социальных секторов.

Основные акции проведут французские железнодорожники, передает ТАСС. Накануне в Париже и ряде крупных городов были отменены многие рейсы. Сегодня будут выполнены лишь 40 процентов выездов на маршруты высокоскоростных экспрессов TGV, 50 процентов рейсов региональных поездов и 25 процентов - междугородных.

Стачка станет возобновляемой в течение трех месяцев - железные дороги будут бастовать по два дня подряд через каждые три дня.

В забастовках "черного четверга" намерены также принять активное участие авиадиспетчеры трех основных аэропортов Парижа. Это приведет к отмене не менее 30 процентов рейсов.

В ряде лицеев и школ не будут проходить занятия. Закроются многие детские сады и ясли.