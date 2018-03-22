Метеорологи рассказали о погодных рекордах в минувшем году

Минувший год стал самым теплым в истории научных наблюдений. Ущерб от стихийных бедствий достиг рекордной суммы - 320 миллиардов долларов. Такую информацию опубликовала Всемирная метеорологическая организация. Средние значения температуры воздуха в 2017 году были на 1,1 градуса выше доиндустриальных уровней.

Специалисты отмечают сокращение площади льда в Арктике и Антарктике. А вот концентрация углекислого газа в атмосфере за последнюю четверть века повысилась с 360 до 400 частей на миллион и "будет сохраняться выше этого уровня в течение жизни грядущих поколений".

Еще один любопытный факт: почти 30% населения проживают в климатических условиях, оказывающих пагубное воздействие на организм. "Начало 2018 года продолжилось на той же ноте, на какой завершился 2017 год, - с экстремальных погодных явлений, повлекших за собой гибель людей", - цитирует ТАСС доклад метеорологов.