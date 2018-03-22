Министр обороны России сравнил армию с ледоколом

На церемонии награждения победителей вокального конкурса "Новая Звезда" министр обороны страны отметил культурную и научную самостоятельность российской армии. "Мы - как ледокол. У нас все свое - театры, музеи, библиотеки и многое другое. Можем плыть и плыть", - сказал Сергей Шойгу.

Организуя данный конкурс, военное ведомство не хотело бы ни с кем конкурировать, в том числе - с телеканалами, где проводятся состязания талантливых исполнителей. Как пишет ТАСС, участники "Новой Звезды" отправятся в большой концертный тур по гарнизонам.

"У нас в стране огромное количество талантливых поэтов и талантливых композиторов. Людей, от которых мы еще не успели устать", - подчеркнул министр. Он выразил надежду, что новые песни, стихии и мелодии впервые прозвучат именно на сценах армии России.