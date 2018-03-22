В мире
22.03.2018 11:16
Текст: Ольга Игнатова

Минск возглавил топ городов СНГ для путешествий россиян с детьми на каникулы

Во время весенних каникул чаще всего россияне с детьми намерены путешествовать в Минск. Об этом российский сервис бронирования жилья Tvil.ru рассказал журналистам белорусского агентства БЕЛТА.

Фото: depositphotos.com
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В топ-5 городов СНГ, популярных для семейных поездок россиян, также вошли Астана, Ереван, Тбилиси и Баку.

В белорусскую столицу россияне обычно приезжают на три-четыре дня. Средний бюджет бронирования гостиниц - 2,6 тысячи российских рублей в сутки.

Самое дешевое проживание из городов пятерки рейтинга в Тбилиси (2,3 тысячи рублей в сутки), а самое дорогое - в Баку( 3,2 тысячи рублей).
 

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