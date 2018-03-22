Помимо Головина в список попали: уругваец Федерико Вальверде ("Депортиво"), нигериец Вилфред Ндиди ("Лестер"), швейцарец Димитри Оберлен ("Базель") и мексиканец Ирвинг Лосано (ПСВ).

Главные козыри Александра, по мнению журналистов, - видение поля и работа с мячом. "Головин один из самых техничных российских футболистов. Прошлым летом им интересовался "Арсенал", - пишут итальянцы.

"Арсенал" и правда внимательно следил за Головиным. "Канониры" готовы были заплатить 11 миллионов евро за переход игрока. Однако Александр остался в ЦСКА, с которым он связан контрактом до 2021 года.