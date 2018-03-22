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22.03.2018 00:08
Рубрика: В мире

Николя Саркози предъявили обвинение в деле о ливийских деньгах

Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)

Экс-президенту Франции Николя Саркози было предъявлено обвинение в связи с ливийским делом. Его обвиняют в "пассивной коррупции, нелегальном финансировании предвыборной кампании, а также нелегальном получении и владении государственными средствами".

Фото: Reuters
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Имеется в виду ливийские деньги, которые ему были предположительно переданы в период между осенью 2006 и началом 2007 года. Об этом стало известно после того, как завершился допрос Саркози, длившийся почти 30 часов в Нантере, где находится Центральное управление по борьбе с коррупцией, финансовыми и налоговыми правонарушениями, и ему позволили отправиться домой в XVI округ французской столицы.

По данным из информированных источников Николя Саркози полностью отвергает все предъявленные ему обвинения. Решение о привлечении бывшего президента к ответственности было принято судьями в его отсутствии.

Предположительно Николя Саркози теперь будет находиться под судебным контролем. Какую форму он примет, станет известно в ближайшее время.

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