Определен период серьезных колебаний курса рубля

Сегодня рубль имеет больше шансов на укрепление в рамках утренних торгов, связанное с позитивной динамикой нефтяных цен, считает член совета директоров АКГ "Финэкспертиза" Агван Микаелян.

При этом новости, связанные со ставками ФРС и ЦБ, рынком по большому счету уже отыграны, подчеркнул эксперт в интервью "Российской газете".

Что же до нефти и налогов, то эти два фактора никогда не переставали влиять на курс рубля. Правда, от черного золота зависимость уже не такая серьезная, как раньше, но она все равно остается.

И все же представить себе, что совсем скоро будет какой-то долгий период стабилизации курса национальной валюты, когда она будет колебаться совсем в небольших пределах, нельзя.

"Я думаю, - прогнозирует Микаелян, - еще как минимум год будет колебаться курс нацвалюты к доллару и евро в диапазоне 1-1,5 доллара".

Вчера рубль укрепился к доллару и евро в рамках утренних торгов на Московской бирже, однако далее торги несколько сгладились, национальная валюта развернулась в сторону небольшого снижения к евро, а также стабилизировалась к доллару.

Официальный курс доллара на сегодня, 22 марта, составляет 57 рублей 49 копеек (ослабление на 21 копейку). За евро дают 70 рублей 57 копеек (ослабление на 66 копеек).