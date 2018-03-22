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22.03.2018 06:21
Рубрика: Власть

Песков назвал последствия выхода США из договора по ПРО

Решение американцев выйти из договора по противоракетной обороне (ПРО) поставило под угрозу международную стабильность и безопасность. Об этом в интервью RT заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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По его словам, выход Соединенных Штатов из договора по ПРО угрожает системе взаимного ядерного сдерживания. "С тех пор Россия не раз становилась мишенью усилий, направленных на нейтрализацию ядерного потенциала страны", - сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что Москва неоднократно безуспешно предлагала взаимные уступки и сотрудничество. "В результате у России не оставалось выбора, кроме как показать, что независимо от условий и несмотря на постоянные усилия наших западных коллег по созданию "ракетного щита", Россия будет в состоянии поддерживать систему взаимного ядерного сдерживания", - заявил пресс-секретарь президента РФ.

США в одностороннем порядке покинули договор по ПРО в 2001 году.

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