Песков назвал последствия выхода США из договора по ПРО

Решение американцев выйти из договора по противоракетной обороне (ПРО) поставило под угрозу международную стабильность и безопасность. Об этом в интервью RT заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, выход Соединенных Штатов из договора по ПРО угрожает системе взаимного ядерного сдерживания. "С тех пор Россия не раз становилась мишенью усилий, направленных на нейтрализацию ядерного потенциала страны", - сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что Москва неоднократно безуспешно предлагала взаимные уступки и сотрудничество. "В результате у России не оставалось выбора, кроме как показать, что независимо от условий и несмотря на постоянные усилия наших западных коллег по созданию "ракетного щита", Россия будет в состоянии поддерживать систему взаимного ядерного сдерживания", - заявил пресс-секретарь президента РФ.

США в одностороннем порядке покинули договор по ПРО в 2001 году.