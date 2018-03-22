Песков рассказал о противоречиях в деле об отравлении Скрипаля

Первые обвинения в адрес России по делу Сергея Скрипаля появились через пару часов после его отравления, в то время как эксперты заявляют, что даже предварительный анализ отравляющего вещества займет около трех недель. На такое противоречие обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время интервью телеканалу RT.

"Первые обвинения в адрес России прозвучали из уст политических деятелей - причем произошло это спустя всего пару часов после инцидента, - цитирует РИА Новости слова Пескова. - Сразу же стали говорить о том, что Россия с "высокой вероятностью" несет ответственность за покушение. А теперь мы слышим слова экспертов из ОЗХО о том, что даже предварительный анализ отравляющего вещества займет около трех недель. Противоречие налицо".

Пресс-секретарь президента РФ также провел, по его словам, очень грубую аналогию. Он предположил, что в центре Москвы происходит ДТП, в котором погибает человек.

"Мы смотрим, что это был за автомобиль, и оказывается, что он британского производства - скажем, Range Rover. А теперь представьте, что я или представитель МИДа выступает с официальным заявлением, что в центре Москвы человека задавил автомобиль британского производства и что с большой вероятностью вина за эту аварию лежит на премьер-министре Великобритании", - сказал Песков.

Он также напомнил, что Скрипаль был британским шпионом и оказался в Соединенном Королевстве в результате обмена. Если бы он представлял для Москвы угрозу или ценность, его бы не отпустили, заметил Песков.

Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены четвертого марта в британском Солсбери. Лондон утверждает, что к отравлению бывшего полковника ГРУ веществом А234 причастно российское государство. Москва это категорически отрицает.