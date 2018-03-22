Посол РФ в США провел встречу с американским сенатором

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов обсудил возобновление межпарламентского диалога с сенатором-республиканцем Конгресса Рэндом Полом. Сообщение об этом опубликовано на странице российской дипмиссии в Twitter.
"Посол Антонов и сенатор Пол обсудили российско-американские отношения, перспективы возобновления межпарламентского диалога", - говорится в сообщении. В ходе встречи стороны также затронули вопросы региональной и глобальной безопасности, передает ТАСС.
Ранее Антонов посетовал на то, что американским "Конгрессом, одержимым русофобией, движут политически мотивированные эмоции, а не ясно мыслящий ум". "Нам прямо говорят, что они боятся критики", - сказал посол о парламентариях США, большинство их которых по внутриполитическим соображениям пока отказывается встречаться с Антоновым.
Russia US relations, inter-parliamentary dialogue, regional & global security issues were discussed at the meeting between Ambassador Antonov and Senator @RandPaul— Russia in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) 21 марта 2018 г.
.
Посол А.И.Антонов и сенатор Р.Пол обсудили 🇷🇺🇺🇸отношения, перспективы возобновления межпарламентского диалога pic.twitter.com/U1SZ6SEo0l