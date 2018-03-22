Посол РФ в США провел встречу с американским сенатором

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов обсудил возобновление межпарламентского диалога с сенатором-республиканцем Конгресса Рэндом Полом. Сообщение об этом опубликовано на странице российской дипмиссии в Twitter.

"Посол Антонов и сенатор Пол обсудили российско-американские отношения, перспективы возобновления межпарламентского диалога", - говорится в сообщении. В ходе встречи стороны также затронули вопросы региональной и глобальной безопасности, передает ТАСС.

Ранее Антонов посетовал на то, что американским "Конгрессом, одержимым русофобией, движут политически мотивированные эмоции, а не ясно мыслящий ум". "Нам прямо говорят, что они боятся критики", - сказал посол о парламентариях США, большинство их которых по внутриполитическим соображениям пока отказывается встречаться с Антоновым.