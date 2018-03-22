Президент Эстонии выступит с речью на русском языке

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в субботу выступит с речью на русском языке. Как передает РИА Новости, это произойдет на конференции TEDxLasnamäe "Коллективный разум" в Таллине.

Кальюлайд откроет мероприятие, которое пройдет полностью на русском языке с эстонскими субтитрами. Глава государства расскажет о том, что определяет жизненный путь и от чего зависит успех человека в современном обществе.

По мнению Кальюлайд, русские и эстонцы являются одной общиной. Ранее она призвала сосредотачиваться не на отличиях двух народов, а на том, что их объединяет. Также политик выразила намерение общаться с русскоязычными жителями Эстонии на их родном языке.