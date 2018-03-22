Педро Пабло Кучински, более известный среди перуанцев как "Папа Куй" (куй - разновидность морской свинки, употребляемой в пищу в Перу - прим. "РГ"), не дожидаясь исхода очередного процесса импичмента в парламенте, ушел в отставку . За ним последовал и кабинет министров в полном составе.

Теперь уже бывший глава государства обвиняется в участии в коррупционных схемах, связанных с деятельностью некогда крупнейшего на латиноамериканском рынке бразильского строительного концерна - Odebrecht. Эти обвинения легли в основу первой попытки перуанских парламентариев лишить Кучински должности. Но в ходе итогового голосования, состоявшегося в декабре прошлого года, ему удалось с небольшим перевесом голосов в свою пользу удержаться у власти.

Затем последовало скандальное решение Кучински о предоставлении помилования Альберто Фухимори, экс-президента Перу, приговоренного в 2009 году к 25 годам тюрьмы за допущенные в период его правления нарушения прав человека. Этот шаг был крайне негативно воспринят перуанской общественностью и вызвал волну протестов по всей стране. Но помилование бывшего главы государства, как утверждают перуанские политологи, преследовало сугубо прагматические цели - отблагодарить семью Фухимори за оказанную помощь в препятствовании импичменту. Дело в том, что сын Альберто Фухимори, Кенджи, является действующим парламентарием, и именно он и ряд его соратников сыграли ключевую роль в положительном для Кучински исходе декабрьского голосования.

В разыгранной тогда политической комбинации участвовал и другой, более значимый игрок - Кейко Фухимори, дочь экс-президента Альберто и глава партии Народная сила, являвшейся инициатором несостоявшегося импичмента. Демонстрировавшееся Кейко разочарование неудавшейся попытке снять Кучински с должности быстро переросло в искреннюю радость решению о помиловании отца. По мнению местных экспертов Кейко и Кенжи, демонстрирующие порой на публике крайнюю неприязнь друг друга, сработали вместе в семейных интересах. Напомним также, что Кейко с крайне малым отрывом проиграла Кучински президентскую гонку на выборах 2016 года.

До недавнего времени в Народной силе состоял и Кенджи, но в начале марта он ее покинул, организовав новое движение Перемены-21. А уже 15 марта в парламенте большинством голосов было дано начало второму процессу отстранения от власти Кучински. И в это же время в прессу стала просачиваться информация о том, что президент и его партия якобы пытаются активно подкупать парламентариев, чтобы заручится их поддержкой и во второй раз избежать импичмента. Апогеем нараставшего политического кризиса стала публикация целой серии видеозаписей, сделанных скрытой камерой, на которых показаны конкретные члены парламента, пытающиеся убедить своих коллег, чтобы те проголосовали "против" импичмента в обмен на определенные преференции. При этом одним из главных действующих лиц на них является Кенджи Фухимори, а видео, как выяснилось позже, были "слиты" в прессу представителями партии его сестры Кейко.

Разразившийся скандал заставил многих членов парламента пересмотреть подходы к импичменту и большинство из них начали делать открытые заявления для прессы, в которых прямо утверждали, что поддержат отстранение от власти Кучински. После серии таких выступлений и несложных подсчетов возможных итогов голосования, в правительстве провели экстренное заседание, где признали свое поражение и Педро Пабло Кучински, через 1 год и 7 месяцев президентского срока, принял решение уйти в отставку. Его место займет первый вице-президент и нынешний посол Перу в Канаде Мартин Вискарра, который уже в эту пятницу должен официально вступить в должность.

На фоне произошедших радикальных перестановок в верховной власти перуанские правоохранительные органы приведены в состояние повышенной боеготовности. Представители прокуратуры обратились в судебные инстанции с запросом о запрете Кучински покидать страну до окончания всех антикоррупционных расследований, где тот фигурирует. Примечательно, что супруга "Папы Куя", Нэнси Ланге, гражданка США, покинула страну еще 14 марта, и о ее нынешнем местонахождении ничего не известно.