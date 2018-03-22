Апрель будет теплее обычного

Температура в центральных областях России, в том числе в Москве и Подмосковье, в апреле ожидается выше нормы на один градус. Об этом "Российской газете" рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

По ее словам, если в начале месяца среднесуточная температура в столичном регионе будет всего лишь плюс один градус, то к концу месяца уже плюс 10.

А вот в марте, для сравнения, среднесуточная температура еще отрицательная - минус 2,2 градуса. Осадков в апреле выпадает больше, чем в марте, который считается самым сухим месяцем, - 44 мм.

Холодным апрель ожидается в центральной Сибири и в северных районах Красноярского края. В остальных регионах апрель будет в пределах климатической нормы. В средней полосе осадков выпадет в пределах нормы. Выше - в Поволжье, Западной и Восточной Сибири. Меньше нормы - на юго-западе Центрального федерального округа - в Курской и Белгородской областях, на севере Сибири, в Якутии.

В конце марта - начале апреля начнет таять лед на водоемах в центре страны. Выходить на него уже будет опасно. А вот сильного половодья не ожидается. Несмотря на высокие сугробы воды в снеге мало.