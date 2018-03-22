Апрель будет теплее обычного

По ее словам, если в начале месяца среднесуточная температура в столичном регионе будет всего лишь плюс один градус, то к концу месяца уже плюс 10.
А вот в марте, для сравнения, среднесуточная температура еще отрицательная - минус 2,2 градуса. Осадков в апреле выпадает больше, чем в марте, который считается самым сухим месяцем, - 44 мм.
Холодным апрель ожидается в центральной Сибири и в северных районах Красноярского края. В остальных регионах апрель будет в пределах климатической нормы. В средней полосе осадков выпадет в пределах нормы. Выше - в Поволжье, Западной и Восточной Сибири. Меньше нормы - на юго-западе Центрального федерального округа - в Курской и Белгородской областях, на севере Сибири, в Якутии.
В конце марта - начале апреля начнет таять лед на водоемах в центре страны. Выходить на него уже будет опасно. А вот сильного половодья не ожидается. Несмотря на высокие сугробы воды в снеге мало.