23 марта в "Лужниках" пройдет товарищеский матч между Россией и Бразилией. А уже сегодня вокруг стадиона начали действовать значительные ограничения по движению для автомобилистов.

Матч в транспортных кругах называют тестовым: именно на нем в Москве проверят все схемы ограничений и изменений в работе транспорта, похожие на которые будут использоваться во время матчей чемпионата мира по футболу.

С сегодняшнего дня до 24 марта ряд улиц вокруг станции метро "Спортивная" изменил направление движения - что-то стало односторонним, что-то, наоборот, двусторонним. Также на нескольких улицах запретили парковаться.

Завтра, 23 марта, с 6.00 до окончания матча, а скорее всего, позднее, будут действовать масштабные перекрытия улиц.

Участок, куда нельзя въехать, простирается от Бородинского моста (напротив станции метро "Киевская"), по набережным до Третьего транспортного кольца, Хамовнического Вала, Фрунзенской набережной. Много ограничений и изменений внутри этого участка. Закрыли частично съезды с Третьего транспортного кольца, ограничили - с Садового. При этом движение сохраняется по Комсомольскому проспекту. На некоторых улицах организовано одностороннее движение, на других, наоборот, ввели двустороннее.

Местных жителей внутрь закрытой зоны пускают по пропускам, да и то не на все улицы. Как напомнили в департаменте транспорта, даже для них частично ограничена парковка, на ряде улиц ее вообще запретили.

Внутри этого анклава организована пешеходная зона от южного и северного выходов станции метро "Спортивная".

К стадиону можно подойти только пешком, подъехать нельзя. Основным транспортом для болельщиков завтра станет метро - на станции "Спортивная" Сокольнической линии накануне открыли южный вестибюль, ближайший к стадиону, также работает станция МЦК "Лужники".

С 16.00 МЦК изменит свой режим работы: поезда, как в час пик, будут ходить каждые 5 минут. Сохранится такое расписание до 23.00, пока с матча не уедут последние болельщики.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе Московской железной дороги, с 17.00 до 19.00 станция будет работать только на выход, а с 21.00 до 23.00 - только на вход.

Как сообщается на Московском транспортном портале, в аналогичном режиме будут работать северный вестибюль станции "Воробьевы горы" и южный - "Лужников".

Так же в прошлом году при проведении матчей Кубка Конфедераций работала станция метро "Тушинская", когда на стадионе "Арена" проходили матчи.

Кстати

Другое перекрытие, но только в метро и не связанное с ЧМ, ждет москвичей с 24 по 30 марта. В эти дни будут закрыты три станции Таганско-Краснопресненской линии - "Котельники", "Жулебино" и "Лермонтовский проспект". Взамен запустят бесплатные автобусы. Закрытие станций необходимо в связи с проходкой тоннеля новой Кожуховской линии.