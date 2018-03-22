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22.03.2018 00:00
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

На футбол поедем под землей

Проезд в Хамовники перекроют из-за матча в "Лужниках"
Текст: Светлана Батова
Российская газета - Столичный выпуск №7522 (59)
23 марта в "Лужниках" пройдет товарищеский матч между Россией и Бразилией. А уже сегодня вокруг стадиона начали действовать значительные ограничения по движению для автомобилистов.

Матч в транспортных кругах называют тестовым: именно на нем в Москве проверят все схемы ограничений и изменений в работе транспорта, похожие на которые будут использоваться во время матчей чемпионата мира по футболу.

С сегодняшнего дня до 24 марта ряд улиц вокруг станции метро "Спортивная" изменил направление движения - что-то стало односторонним, что-то, наоборот, двусторонним. Также на нескольких улицах запретили парковаться.

Завтра, 23 марта, с 6.00 до окончания матча, а скорее всего, позднее, будут действовать масштабные перекрытия улиц.

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Участок, куда нельзя въехать, простирается от Бородинского моста (напротив станции метро "Киевская"), по набережным до Третьего транспортного кольца, Хамовнического Вала, Фрунзенской набережной. Много ограничений и изменений внутри этого участка. Закрыли частично съезды с Третьего транспортного кольца, ограничили - с Садового. При этом движение сохраняется по Комсомольскому проспекту. На некоторых улицах организовано одностороннее движение, на других, наоборот, ввели двустороннее.

Местных жителей внутрь закрытой зоны пускают по пропускам, да и то не на все улицы. Как напомнили в департаменте транспорта, даже для них частично ограничена парковка, на ряде улиц ее вообще запретили.

Внутри этого анклава организована пешеходная зона от южного и северного выходов станции метро "Спортивная".

К стадиону можно подойти только пешком, подъехать нельзя. Основным транспортом для болельщиков завтра станет метро - на станции "Спортивная" Сокольнической линии накануне открыли южный вестибюль, ближайший к стадиону, также работает станция МЦК "Лужники".

С 16.00 МЦК изменит свой режим работы: поезда, как в час пик, будут ходить каждые 5 минут. Сохранится такое расписание до 23.00, пока с матча не уедут последние болельщики.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе Московской железной дороги, с 17.00 до 19.00 станция будет работать только на выход, а с 21.00 до 23.00 - только на вход.

Как сообщается на Московском транспортном портале, в аналогичном режиме будут работать северный вестибюль станции "Воробьевы горы" и южный - "Лужников".

Так же в прошлом году при проведении матчей Кубка Конфедераций работала станция метро "Тушинская", когда на стадионе "Арена" проходили матчи.

Кстати

Другое перекрытие, но только в метро и не связанное с ЧМ, ждет москвичей с 24 по 30 марта. В эти дни будут закрыты три станции Таганско-Краснопресненской линии - "Котельники", "Жулебино" и "Лермонтовский проспект". Взамен запустят бесплатные автобусы. Закрытие станций необходимо в связи с проходкой тоннеля новой Кожуховской линии.

Инфографика РГ / Антон Переплетчиков / Светлана Батова

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