МВД возбудило дело по факту хищения 2,5 млрд рублей из банка

По факту хищения из коммерческого банка крупной суммы денег возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Сотрудниками Главного следственного управления ГУМВД России по Москве совместно с Главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России задержан подозреваемый в хищении свыше 2,5 миллиарда рублей, принадлежащих коммерческому банку", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, возбуждено уголовное дело о мошенничестве. В отношении подозреваемого решается вопрос об избрании меры пресечения, уточнила Волк.

Ранее агентство со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что полиция задержала бывшего депутата Госдумы Вадима Варшавского. Его подозревают в хищении в 2012 году денег у банка "Петрокоммерц". В то время Варшавский был собственником Златоустовского металлургического завода.