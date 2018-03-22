Под Тверью пассажирский поезд попал в аварию

В Тверской области тележка электровоза пассажирского поезда №119 Санкт-Петербург - Белгород наехала на посторонний предмет.

По информации управления Октябрьской железной дороги, инцидент произошел в пять часов 15 минут утра на перегоне Елизаровка - Осеченка.

Скорость поезда во время наезда составляла пять километров в час, пострадавших нет.

В управлении ОЖД сообщили, что на место происшествия направлен восстановительный поезд со станции Бологое. После проведения восстановительных работ электровоз поезда №119 будет заменен и состав отправится далее по маршруту следования. Время задержки поезда в пути составит примерно два часа.

Со слов начальника отдела по работе со СМИ Октябрьской железной дороги Марины Поповой, на движение других поездов происшествие не повлияло - движение организовано по второму пути.

На какой именно посторонний предмет наехал электровоз, не сообщается. Причины случившегося выясняются.