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22.03.2018 08:48
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Тверью пассажирский поезд попал в аварию

Текст: Элина Труханова (Тверь)

В Тверской области тележка электровоза пассажирского поезда №119 Санкт-Петербург - Белгород наехала на посторонний предмет.

По информации управления Октябрьской железной дороги, инцидент произошел в пять часов 15 минут утра на перегоне Елизаровка - Осеченка.

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Скорость поезда во время наезда составляла пять километров в час, пострадавших нет.

В управлении ОЖД сообщили, что на место происшествия направлен восстановительный поезд со станции Бологое. После проведения восстановительных работ электровоз поезда №119 будет заменен и состав отправится далее по маршруту следования. Время задержки поезда в пути составит примерно два часа.

Со слов начальника отдела по работе со СМИ Октябрьской железной дороги Марины Поповой, на движение других поездов происшествие не повлияло - движение организовано по второму пути.

На какой именно посторонний предмет наехал электровоз, не сообщается. Причины случившегося выясняются.

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