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22.03.2018 01:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Жителей Волоколамска из-за свалки отправят на отдых

Текст: Ирина Рыбникова

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назначил зампреда правительства области Александра Чупракова своим спецпредставителем в Волоколамске.

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- Он будет отвечать за все, что происходит в части экологии. Кабинет моего спецпредставителя в Волоколамске будет открыт ежедневно, - заявил Андрей Воробьев на совещании с представителями областного правительства, сотрудниками МЧС, экологами и инициативной группой жителей Волоколамска.

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Полигон твердых бытовых отходов "Ядрово", который жители винят в ухудшении самочувствия детей и взрослых (напомним, накануне в Волоколамскую больницу с жалобами на тошноту, головокружение и сыпь на теле обратились сразу 57 учащихся разных школ города), встанет на рекультивацию. "Мы существенно снизим нагрузку на полигон - в два раза уменьшим поток машин, которые туда направляются. Это было требование жителей", - подчеркнул губернатор.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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В срок до 1 июня на полигоне зажгут факел для дегазации, который уберет неприятный свалочный запах, досаждающий людям. А на время, пока идет установка факела, жители Волоколамска, у которых соседство с полигоном плохо сказывается на здоровье, отправятся в санатории и дома отдыха. "Подготовлено шесть санаториев, которые прямо сегодня могут начать принимать людей", - сказал Андрей Воробьев. Поедут в санатории и взрослые, и дети, причем последним будет доступна не только оздоровительная, но и образовательная программа, чтобы они не отстали от сверстников.

До тех пор, пока ситуация не наладится, в Волоколамске будет работать бригада из 12 врачей областного клинического института МОНИКИ, чьими услугами могут пользоваться все местные жители. Приедут пульмонологи, дерматологи, аллергологи и другие узкие специалисты. А в центре города установят табло, куда будут ежедневно выводиться данные о состоянии воздуха.

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