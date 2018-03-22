Неповторимая экосистема Крыма издавна славится своими целебными свойствами. Полуостров окружают горы, омывают теплые морские воды. Уникальный климат, горный и морской воздух в сочетании с оздоровительными системами дают невероятный эффект. Недаром расположенные в Крыму курорты и санатории пользуются среди отдыхающих большой популярностью. Здесь можно не только насладиться райской природой и ласковым морем, но и хорошенько поправить здоровье.

Среди множества санаториев особо хотелось бы отметить пансионат "Дружба", расположенный в живописнейшем месте Южного берега Крыма. Окруженный подковой гор, как ковром покрытых пышной зеленью, он находится всего в восьми километрах от Ялты. Рядом Ливадия - знаменитая южная резиденция русских императоров, Мисхор с прекрасным парком и терренкуром "Царская тропа".

Кипарисы, пальмы, могучие дубы, которые перемежаются с зарослями молодого орешника, пляж с мелкой галькой - недаром это сказочное место манит к себе туристов со всего света, и причина этого - необычное архитектурное решение. Своей формой здание напоминает летающую тарелку и входит в топ-50 необычных зданий мира.

"Дружба" была построена в советское время, в 1985 году. В эти годы архитекторы были скованы жесткими рамками, но курортная архитектура стояла особняком. Она была своеобразной территорией свободы для советских архитекторов. Оригинальный проект архитектора Игоря Василевского и инженера Нодара Канчели, по которому строилась "летающая" здравница, поражает самое смелое воображение.

Под строительство отвели крутой склон горы, обращенный к морю, и авторы проекта применили гениальное конструктивистское решение: вся нагрузка от здания передавалась скале с помощью трех башенных опор. "Дружба" как будто парит в воздухе, и это определило ее образ, ассоциирующийся с "летающей тарелкой". Уникальный объект сообща возводили строители СССР и Чехословакии, он изначально предназначался для совместного использования.

По своему объемно-планировочному решению "Дружба" не имеет аналогов. В Крыму ему не найти равных. Необычна и "начинка" здания. Его форма позволила обустроить зоны отдыха и прогулочных террас с видом на море и окружающие красоты. Фантастическая панорама открывается и из каждого номера - за скалами видна Ялта, на горизонте - гора Аю-Даг. Недаром "Дружбу" по праву называют одним из самых панорамных пансионатов России.

Основа здания - удивительный атриум-кристалл, где сосредоточены киноконцертный и тренажерный залы, кафе, бары, танцевальные площадки, бильярдная, библиотека, еще есть парикмахерская, экскурсионное бюро и магазин курортных товаров. Через стеклянный треугольник в полу (это светомузыкальный фонтан!) видна чаша бассейна с морской водой. В бассейне огромные окна, и это создает великолепное ощущение пространства. Крыша превращена в видовую площадку с панорамным обзором на высоте 56 метров над уровнем моря.

Знаменитая "Дружба" и сейчас принимает гостей, пансионат - один из двух спальных корпусов санатория "Курпаты". Рядом, среди густой зелени, расположена здравница имени Пальмиро Тольятти. Здесь любят отдыхать семьи вместе с детьми. С годами интерес к необычному зданию только возрастал, преодолев границы Европы и Северной Америки. И сегодня взгляды гостей Крыма, совершающих морскую прогулку вдоль побережья мимо "Ласточкиного гнезда" и Золотого пляжа, невольно останавливаются на парящем объекте, который стал частью горного ландшафта и моря.