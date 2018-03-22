В 2017 году в регионах Дальнего Востока прокуратура выявила более девяти тысяч нарушений прав предпринимателей.

Упорядочить участки на кадастровых картах — насущная задача регионов. Пока же зачастую наделы накладываются друг на друга, или на них оказываются свалки, или не учтены какие-то ограничения и обременения. Фото: Андрей Стенин/РИА Новости

Выяснилось, что в первую очередь бизнес страдает от волокиты чиновников при предоставлении земельных участков. С нарушением установленных федеральным законом сроков рассмотрена третья часть поступивших заявлений о выделении земель инвесторам.

- Такие факты распространены в Приморском крае, Республике Саха (Якутия), Амурской и Сахалинской областях, - заявил первый заместитель генерального прокурора РФ Александр Буксман.

В Приморском крае предприниматели прямо высказывают претензии к краевому департаменту земельных и имущественных отношений.

- Именно там работа сегодня "тормозит". Департамент не помогает работать бизнесу, а ведь последний развивается, когда есть объект недвижимости, земельный участок, - заметила президент некоммерческого партнерства "Гильдия риелторов Приморского края" Ольга Тимошина.

К слову, с этим согласен и.о. губернатора Андрей Тарасенко: к департаменту действительно возникает много вопросов. Но и ситуация с землей в крае сложная. Участки нужны резидентам ТОР, свободного порта, на выделение "дальневосточного гектара", и в итоге, по словам главы края, "все недовольны". Сейчас обсуждается возможность передачи части функций департамента муниципалитетам, которые могли бы решать проблемы оперативней.

- В крае нет стабильных отношений между арендодателем в лице государства и предпринимателем, - считает руководитель юридической фирмы Яна Шестун. - Департамент земельных и имущественных отношений меняет каждый год размер арендной платы. С 2015 года стал другим порядок ее исчисления - берется два процента от кадастровой стоимости в год. Но тут поднялась сама кадастровая стоимость. За шесть месяцев 2017 года в крае она была признана необоснованно завышенной в отношении 200 участков - на сумму десять миллиардов рублей. Я понимаю: бюджету нужны деньги. Но две сотки земли под шиномонтаж или еще какой-то мелкий бизнес обходятся в 40-50 тысяч рублей аренды в месяц! Не может предприниматель столько платить, в итоге - нет рабочих мест, нет налогов.

Впрочем, с 1 января 2018 года край обрел полномочия по решению таких ситуаций и пересмотру кадастровой оценки. Власти уже согласились с предложением собрать комиссию и выработать оптимальный порядок начисления арендной платы.

Сложности, так или иначе связанные с землей, появились не вчера. Но, как поясняет уполномоченный по защите прав предпринимателей Приморья Марина Шемилина, их характер меняется. Если раньше много обращений было по поводу отказов в предоставлении земельных участков и затягивания сроков, то сейчас действительно остро встала проблема определения их кадастровой стоимости.

В Приморском крае аренда двух соток под шиномонтаж или другой мелкий бизнес обходится в 40—50 тысяч рублей в месяц. Не всякий предприниматель может столько платить

Еще один нюанс - в предоставлении участков через аукцион, как это предусмотрено законодательством.

- О том, что муниципалитеты должны сами формировать участки и выставлять их на аукцион, мы говорим, наверное, уже лет пять. В Хабаровском крае так делают давно. У нас же участки выставляются только тогда, когда кто-то из предпринимателей подыщет и сформирует их. И не факт, что именно он выиграет аукцион, может найтись кто-то, кто даст больше денег, - замечает Шемилина.

Как рассказал "РГ" председатель Приморского регионального отделения "Деловой России" Алексей Тимченко, известно немало случаев, когда на разных кадастровых картах земельные участки накладываются друг на друга, или на этих наделах оказываются свалки, или не учтены какие-то ограничения и обременения. В итоге бизнес тратит большое количество ресурсов, чтобы землю получить и надлежащим образом все оформить, нередко преодолевая при этом бюрократические барьеры.

- И если наши предприниматели к такому положению дел в какой-то степени привыкли, то для иностранных инвесторов оно нередко становится неприятным откровением и поводом отказаться от участия в здешних проектах, - подчеркивает он.

В числе других проблем - точечная застройка в крупных городах и незаконная вырубка лесов в черте Владивостока. Вот тут, уверен Тимченко, власть должна выступать гарантом сохранности вложенных инвесторами средств и при этом учитывать интересы населения, поэтому любые проекты, если они затрагивают или даже потенциально могут ухудшить экологическую ситуацию на территории, должны прорабатываться заранее с участием всех сторон - бизнеса, власти и населения.

А как у соседей

В Сахалинской области бизнес сильнее всего жалуется на административное давление.

К примеру, у строительной компании "Армсахстрой" образовались большие долги по налогам. Значительную часть из них предприниматель погасил, но выплатить оставшуюся не может - на все имущество организации приставы наложили арест и заблокировали счета. Компания находится на грани банкротства. Бизнесмен просит снять арест с имущества, но пока ему не удается найти общий язык с федеральными контрольно-надзорными органами. С административным давлением столкнулся и вошедший в ТОР "Курилы" рыбокомбинат "Островной", о проблемах которого стало известно в ходе "прямой линии" с президентом РФ в 2016 году. Инвестору, который не так давно пришел на предприятие и готов вкладывать в его развитие миллиарды рублей, начисляются долги прошлого собственника. Как рассказал представитель "Островного" Дмитрий Пашов, предыдущий владелец комбината успел вывести и продать все ценные активы, оставив после себя разрушенное предприятие и долги. В настоящее время он живет за пределами островного региона и не несет никакой ответственности за неуплаченные в бюджет деньги.

Представители федеральных органов власти обязались вместе с бизнесменами выработать оптимальное решение, которое позволит предприятиям продолжить деятельность.