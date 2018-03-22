В Хабаровском крае пропала семья из семи человек

Семья из семи человек - трое взрослых и четверо детей - пропала в Ульчском районе Хабаровского края. Заявление в полицию написала глава поселка Мариинский рейд, в котором они проживали.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе краевого УМВД, заведено семь розыскных дел: по одному на каждого члена семьи.

В последний раз главу семейства видели в Комсомольске-на-Амуре 5 марта.

Глава муниципального образования Валентина Пищук добавила, что пропавших в поселке считали нелюдимыми.

Полиция уже проверила приюты, больницы, вокзалы Комсомольска и допросила родственников исчезнувших.