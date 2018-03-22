Около пяти лет назад, в 2013 году, этот спорткомплекс был временно закрыт. Он обветшал настолько, что устраивать здесь турниры и даже просто проводить занятия или посещать секцию стало не только неудобно, но и опасно. С просьбой помочь в решении проблемы горожане обратились к властям. И вот, в канун столетнего юбилея Республики Башкортостан (он будет отмечаться в следующем году), обновленный многофункциональный ФОК распахнул свои двери для всех любителей спорта. Средства на реконструкцию были выделены в рамках благотворительной программы компании "Транснефть", благодаря которой в республике уже введен в строй не один десяток социальных объектов.
- Надеемся, что с открытием этого комплекса появятся новые замечательные спортсмены, такие, как известные биатлонисты Ольга Вилухина, Петр Пащенко и Александр Бабчин, - сказал на торжественной церемонии премьер-министр правительства Республики Башкортостан Рустэм Марданов. - Также Детская юношеская спортивная школа города Межгорье будет базовой по подготовке бадминтонистов, и мы надеемся, что в ближайшее время здесь появятся новые звездочки, начнут проходить российские соревнования.
Действительно, ФОК преобразился кардинально. За счет надстройки третьего этажа значительно увеличилась его площадь, расширился функционал. Не только спортсмены смогут совершенствоваться здесь в своем мастерстве - комплекс поможет сделать спорт по-настоящему массовым увлечением горожан, откроет дорогу к здоровому образу жизни для детей и взрослых. В сутки в ФОКе могут заниматься до 600 человек.
Здание состоит из трех блоков. В первом - гардероб, раздевалки, душевые и инвентарная, гимнастический и борцовский залы, тренерская, медицинский кабинет. Во втором, центральном, - спортивный зал. В третьем блоке - лыжная база и два зала: тренажерный и для настольного тенниса.
Также за счет средств, выделенных АО "Транснефть - Урал", приобретены новая мебель для укомплектования всего ФОК, спортивный инвентарь и оборудование, в том числе два тренажера, четыре теннисных стола, стойки для лыж.
А еще на территории ФОК появилась хоккейная коробка, которая не будет пустовать и в теплое время года. Благодаря покрытию из резиновой крошки ее можно использовать для игры в футбол, волейбол, баскетбол. Рядом с хоккейной коробкой разместили площадку с уличными тренажерами, оборудованную за счет городской казны.
Горожане с нетерпением ждали, когда же обновленный спортивный объект распахнет свои двери.
- Новое здание впечатляет и ремонтом, и условиями для занятий. Обязательно будем его посещать всей семьей! Я - отец троих сыновей, и для меня важно, чтобы дети занимались спортом. Средний сын увлекается тхэквондо, старший - футболом. Сам я тоже люблю футбол, лыжи, - поделился радостью Рустам Булатов.
Не скрывала своего восторга и тренер по лыжным гонкам ДЮСШ "Юность" Людмила Попова.
- Раньше мы занимались в малоприспособленном помещении, где не было места для хранения лыж. А теперь здесь светло и просторно, такие шикарные залы! У нас много ребят, которые могут показать хорошие результаты, и все условия для этого у них теперь есть, - сказала она.
У любителей спорта - разносторонние интересы. Например, шестиклассник Семен Аксенов занимается биатлоном, бегом, футболом.
- Это нужно мне и для души, и для достижения высоких результатов. Хочу занимать первые места на соревнованиях и в городе, и в республике. Мой спортивный кумир - Антон Шипулин, - признался мальчик.
С появлением новых условий для спорта юные жители Межгорья начали строить далеко идущие планы. Так, ученица 4 класса Карина Ахметова говорит, что раньше занималась волейболом, а теперь хочет записаться на гимнастику.
- Здесь все новое, много разных тренажеров, наверное, будет очень интересно! - предвкушает Карина. А ее ровесница Сабина Ахметшина говорит, что посещать ФОК будет вся ее семья. Папа любит бегать, вместе с мамой занимается на тренажерах, а сама девочка играет в волейбол и ходит на гимнастику.
Заведующий сектором молодежной политики и спорта городской администрации Олег Мартиросян рассказал, что все время работы комплекса уже расписано.
- В центральном спортзале до 14 часов дня будут проводить уроки физкультуры для школьников, а с 14 - занятия секций спортшколы по бадминтону, футболу, волейболу, баскетболу, тхэквондо, борьбе курэш. Для всех жителей в это время будут открыты тренажерный и теннисный залы. С 19 часов начнут бесплатно работать и секции. Так что количество любителей спорта и людей, ведущих здоровый образ жизни, непременно увеличится, - отметил он.
Заниматься в ФОК будут также и профессиональные спортсмены.
- Город расположен на возвышенности - среди спортсменов это называется "среднегорье". Именно в таких условиях хорошо проводить тренировочные сборы для спортсменов как циклических, так и игровых видов. После сборов продолжительностью две-три недели спортсмен на соревнованиях показывает более высокий результат, - отметил министр спорта и молодежной политики РБ Андрей Иванюта.
ФОК - не первый объект в Межгорье, который реконструируют на благотворительные средства "Транснефти". Так, в июне 2015 года был отремонтирован детский сад №3: старую крышу заменили на современную скатную, обновили оконные блоки, построили летние веранды, облагородили территорию.
108 миллионов рублей составила сумма, выделенная ПАО "Транснефть" на проектирование и реконструкцию ФОК в Межгорье.
АО "Транснефть - Урал" оказывает целевую помощь образовательным, медицинским и спортивным учреждениям, организациям культуры, детским домам, различным общественным и религиозным организациям, районным администрациям в регионах присутствия предприятия.