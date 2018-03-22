В Юго-Западном микрорайоне Межгорья, где проживает около пяти тысяч человек, после масштабной реконструкции открылся физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК). Его тут же "проверили на прочность" юные спортсмены - в главном зале прошел турнир по мини-футболу среди детских команд.

Около пяти лет назад, в 2013 году, этот спорткомплекс был временно закрыт. Он обветшал настолько, что устраивать здесь турниры и даже просто проводить занятия или посещать секцию стало не только неудобно, но и опасно. С просьбой помочь в решении проблемы горожане обратились к властям. И вот, в канун столетнего юбилея Республики Башкортостан (он будет отмечаться в следующем году), обновленный многофункциональный ФОК распахнул свои двери для всех любителей спорта. Средства на реконструкцию были выделены в рамках благо­творительной программы компании "Транснефть", благодаря которой в республике уже введен в строй не один десяток социальных объектов.

- Надеемся, что с открытием этого комплекса появятся новые замечательные спортсмены, такие, как известные биатлонисты Ольга Вилухина, Петр Пащенко и Александр Бабчин, - сказал на торжественной церемонии премьер-министр правительства Республики Башкортостан Рустэм Марданов. - Также Детская юношеская спортивная школа города Межгорье будет базовой по подготовке бадминтонистов, и мы надеемся, что в ближайшее время здесь появятся новые звез­дочки, начнут проходить российские соревнования.

Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Урал"

Действительно, ФОК преобразился кардинально. За счет надстройки третьего этажа значительно увеличилась его площадь, расширился функционал. Не только спортсмены смогут совершенствоваться здесь в своем мастерстве - комплекс поможет сделать спорт по-настоящему массовым увлечением горожан, откроет дорогу к здоровому образу жизни для детей и взрослых. В сутки в ФОКе могут заниматься до 600 человек.

Здание состоит из трех блоков. В первом - гардероб, раздевалки, душевые и инвентарная, гимнастический и борцовский залы, тренерская, медицинский кабинет. Во втором, центральном, - спортивный зал. В третьем блоке - лыжная база и два зала: тренажерный и для настольного тенниса.

Также за счет средств, выделенных АО "Транснефть - Урал", приобретены новая мебель для укомплектования всего ФОК, спортивный инвентарь и оборудование, в том числе два тренажера, четыре теннисных стола, стойки для лыж.

А еще на территории ФОК появилась хоккейная коробка, которая не будет пустовать и в теплое время года. Благодаря покрытию из резиновой крошки ее можно использовать для игры в футбол, волейбол, баскетбол. Рядом с хоккейной коробкой разместили площадку с уличными тренажерами, оборудованную за счет городской казны.

Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Урал"

Горожане с нетерпением ждали, когда же обновленный спортивный объект распахнет свои двери.

- Новое здание впечатляет и ремонтом, и условиями для занятий. Обязательно будем его посещать всей семьей! Я - отец троих сыновей, и для меня важно, чтобы дети занимались спортом. Средний сын увлекается тхэквондо, старший - футболом. Сам я тоже люблю футбол, лыжи, - поделился радостью Рустам Булатов.

Не скрывала своего восторга и тренер по лыжным гонкам ДЮСШ "Юность" Людмила Попова.

- Раньше мы занимались в малоприспособленном помещении, где не было места для хранения лыж. А теперь здесь светло и просторно, такие шикарные залы! У нас много ребят, которые могут показать хорошие результаты, и все условия для этого у них теперь есть, - сказала она.

У любителей спорта - разносторонние интересы. Например, шестиклассник Семен Аксенов занимается биатлоном, бегом, футболом.

- Это нужно мне и для души, и для достижения высоких результатов. Хочу занимать первые места на соревнованиях и в городе, и в республике. Мой спортивный кумир - Антон Шипулин, - признался мальчик.

С появлением новых условий для спорта юные жители Межгорья начали строить далеко идущие планы. Так, ученица 4 класса Карина Ахметова говорит, что раньше занималась волейболом, а теперь хочет записаться на гимнастику.

- Здесь все новое, много разных тренажеров, наверное, будет очень интересно! - предвкушает Карина. А ее ровесница Сабина Ахметшина говорит, что посещать ФОК будет вся ее семья. Папа любит бегать, вместе с мамой занимается на тренажерах, а сама девочка играет в волейбол и ходит на гимнастику.

Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Урал"

Заведующий сектором молодежной политики и спорта городской администрации Олег Мартиросян рассказал, что все время работы комплекса уже расписано.

- В центральном спортзале до 14 часов дня будут проводить уроки физкультуры для школьников, а с 14 - занятия секций спортшколы по бадминтону, футболу, волейболу, баскетболу, тхэквондо, борьбе курэш. Для всех жителей в это время будут открыты тренажерный и теннисный залы. С 19 часов начнут бесплатно работать и секции. Так что количество любителей спорта и людей, ведущих здоровый образ жизни, непременно увеличится, - отметил он.

Заниматься в ФОК будут также и профессиональные спорт­смены.

- Город расположен на возвышенности - среди спортсменов это называется "среднегорье". Именно в таких условиях хорошо проводить тренировочные сборы для спорт­сменов как циклических, так и игровых видов. После сборов продолжительностью две-три недели спортсмен на соревнованиях показывает более высокий результат, - отметил министр спорта и молодежной политики РБ Андрей Иванюта.

ФОК - не первый объект в Межгорье, который реконструируют на благотворительные средства "Транснефти". Так, в июне 2015 года был отремонтирован детский сад №3: старую крышу заменили на современную скатную, обновили оконные блоки, построили летние веранды, облагородили территорию.

Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Урал"

Цифра

108 миллионов рублей составила сумма, выделенная ПАО "Транснефть" на проектирование и реконструкцию ФОК в Межгорье.

В тему

АО "Транснефть - Урал" оказывает целевую помощь образовательным, медицинским и спортивным учреждениям, организациям культуры, детским домам, различным общественным и религиозным организациям, районным администрациям в регионах присутствия предприятия.