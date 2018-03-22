Оперативные и спасательные службы Пермского края начали подготовку к половодью. Больше всех пока озабочены гидроэнергетики - по их подсчетам, воды в Камском водохранилище в нынешнем году почти в полтора раза больше, чем в прошлом.

На Камской ГЭС сформирована паводковая комиссия. Прогноз один: будет сложно.

- Запас воды в водохранилище больше прошлогоднего на 50 процентов, - говорит исполняющий обязанности главного инженера Камской ГЭС Сергей Сафин. - В феврале приток воды превысил норму в 1,3 раза.

Для оперативной ликвидации возможных повреждений на станции создается запас необходимых материалов, техники и оборудования. К половодью готовятся и работники Воткинской ГЭС. Они предупреждают, что с апреля по июнь, на период паводка, стоянка судов ниже плотины будет запрещена. С администрацией Чайковского района заключен договор об обмене информацией на это время.

Пермяки еще помнят мощный паводок 2016 года, превратившийся местами в настоящее наводнение. В апреле, после нескольких жарких дней, началось массовое таяние снега, и вода из лесов хлынула в реки. Те моментально переполнились и вышли из берегов. Подтопленными оказались десятки населенных пунктов - пострадали жители Кудымкара, Юрлы, Карагая, Уинского, других сел и деревень. В Коми округе подтопило более 700 жилых домов, талыми водами были снесены два моста.

Именно этому району власти уделяют сегодня повышенное внимание.

- В Коми округе обсудили вопросы подготовки к половодью, - говорит депутат Законодательного собрания Пермского края Дарья Эйсфельд. - Там идет углубление дна реки Иньвы и выпрямление ее русла. Половина запланированных работ уже сделана.

Жители Кудымкара пока не очень довольны тем, как местные власти готовятся к возможному разгулу стихии. По их мнению, новый канал, что сейчас прокладывают, может не справиться с напором воды.

- Ширина у него такая, как надо, а дно нужно бы поглубже сделать, - говорит житель Кудымкара Анатолий Голубков. - Если будет сильный паводок, то город опять может затопить.

Как пройдет половодье, пока неизвестно. Но власти учли уроки 2016 года и принимают все меры, чтобы бедствие не повторилось. По данным краевого МЧС, в зоне риска находятся Кудымкарский, Гайнский, Чусовской и Пермский районы, а также столица Коми округа. Во всех районах Прикамья организованы пункты временного размещения людей на случай их эвакуации. Определено, сколько плавсредств может понадобиться в период половодья. Предусмотрено также снабжение жителей всем необходимым, если вешние воды изолируют тот или иной населенный пункт. Необходимый запас материальных и финансовых ресурсов уже создан, заверили в МЧС, к встрече паводка готовы все.

Справка "РГ"

В МЧС Пермского края для работы во время паводка уже выделено 10 автомобилей, 11 беспилотников, 19 моторных лодок и катеров. Всего же в Прикамье в этот период может быть задействовано около 10 тысяч спасателей и сотрудников различных служб, около полутора тысяч автомобилей и другой техники, примерно четыреста плавсредств.