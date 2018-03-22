Под Саратовом ранения получили полицейский и сотрудник Росгвардии

В Саратовской области при проведении оперативно-розыскных мероприятий ранены работники правоохранительных органов.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону, в среду у села Красный Яр Энгельсского района задержаны житель Саратова 1963 года рождения и житель Энгельса 1978 года рождения, подозреваемые в особо тяжком преступлении.

Во время задержания ранения различной степени тяжести получил 29-летний полицейский, ранен также сотрудник Росгвардии. Пострадавшего подчиненного в больнице навестил начальник ГУ МВД по Саратовской области Николай Трифонов.

Следственным отделом в Энгельсе СУ СК возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

За последнее время это не первый инцидент при проведении оперативно-розыскных мероприятий в регионе. В январе этого года при задержании подозреваемых были обстреляны из обреза и травматического оружия трое сотрудников уголовного розыска из Калужской области. Как сообщили тогда следственные органы, серьезно сыщики не пострадали, но одному из полицейских оказывалась медицинская помощь.