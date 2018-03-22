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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Сомнительная пицца

При заказе еды на дом надо быть внимательными, чтобы не отравиться
Текст: Константин Бахарев (Пермь)
Российская газета - Неделя - Пермский край №7523 (60)
Доставка еды в офис или на дом в последние годы стала очень популярной услугой в Пермском крае. Однако любителей привозных блюд могут ждать разные неприятности, и самая безобидная из них - пища окажется невкусной.
Пицца и японские суши с роллами - сегодня самые популярные блюда, заказываемые по Интернету. Фото: Александр Шестаков Пицца и японские суши с роллами - сегодня самые популярные блюда, заказываемые по интернету. Фото: Александр Шестаков
Пицца и японские суши с роллами - сегодня самые популярные блюда, заказываемые по интернету. Фото: Александр Шестаков

Суши судного дня

Заказать обед с доставкой можно практически в любом городе Прикамья. Самый простой способ - сделать это по Интернету. Надо только задать соответствующий поиск, и через мгновение на экране монитора или телефона появится множество предложений. Минимальная стоимость заказа обычно не менее 300 рублей, доставляют еду довольно быстро.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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И тут граждан, желающих перекусить на ходу, не отрываясь от работы, могут поджидать неприятности. Не так давно в Пермском краевом суде рассматривалось гражданское дело в отношении владельца кафе с услугой доставки еды. Двое горожан заказали там столь любимые нынче в России роллы и суши, хотя что в них кладут смекалистые повара, не знает никто. Вкусив восточных деликатесов, любители японской кухни почувствовали себя плохо. Температура поднялась до 40 градусов, началась рвота, общее недомогание. Врачи поставили диагноз: сальмонеллез.

Хорошо, что сохранились остатки заказа. Их отправили в лабораторию, где и выяснилось: инфекцию пермяки получили в подарок от заведения. Суд вынес решение о возмещении ущерба - владелец кафе теперь обязан выплатить пострадавшим более 60 тысяч рублей.

Другой случай. Офисные работники заказали пиццу в известной в Перми пиццерии и съели ее, не оставив ни кусочка. И очень быстро почувствовали недомогание, которое, как говорят в народе, придало им быстроту движений. Все закончилось без серьезных осложнений, однако в этом кафе еду они больше не покупают. Пицца и японские суши с роллами - сегодня самые популярные блюда, заказываемые по Интернету.

Адрес обязателен

Большинство предприятий, доставляющих готовую еду, работают качественно и дорожат своей репутацией. Тем не менее, чтобы избежать пищевого отравления, необходимо соблюдать несколько правил.

- Выбирая сайт, предлагающий доставку еды, следует обратить внимание на то, есть ли среди контактов адрес продавца, - говорит специалист Роспотребнадзора по Пермскому краю Ольга Шутова. - Также должно быть указано место, где приготовлено блюдо. Оно может отличаться от юридического адреса.

На сайте обязательно должна быть подробная информация об основных свойствах предлагаемого блюда: название, причем с указанием способа приготовления, его состав с перечислением всех ингредиентов, вес, пищевая и энергетическая ценность, стоимость в рублях. Покупатель также должен увидеть полное наименование продавца и изготовителя еды. А если бизнес принадлежит индивидуальному предпринимателю, то и сведения о его государственной регистрации.

- Все эти требования предусмотрены правилами продажи товаров дистанционным способом и оказания услуг предприятиями общественного питания, - уточняет Ольга Шутова. - Документы утверждены правительством Российской Федерации.

Помимо этого, заказчик должен иметь возможность ознакомиться с условиями покупки, сроком ее исполнения, способом оплаты, сроком действия предложения о заключении договора купли-продажи еды. Посмотри на упаковку Как правило, большинство пермяков не обращают внимания на такие подробности, интересуясь только ассортиментом блюд и их ценой.

Фото: depositphotos.com
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- Будьте осторожны! - предостерегает Ольга Шутова. - К нам периодически поступают жалобы на некачественную пищу, заказанную по Интернету.

Не стоит сразу набрасываться на еду - сначала осмотрите привезенное блюдо. Такой своеобразный входной контроль порой помогает избежать обращения к врачам-токсикологам. Специалисты рекомендуют обращать внимание на внешний вид еды. В первую очередь это, конечно, целостность упаковки. Были случаи, когда при доставке она нарушалась, что недопустимо, ведь при перевозке блюдо находится рядом с другими товарами, в том числе непищевыми, и возможно его инфицирование.

Надо проверять чеки, которые обязательно прилагаются к доставленному блюду. Об этом предупреждают и в кафе, где добросовестно относятся к своему делу. На сайтах они обязательно напоминают, что после доставки необходимо проверить внешний вид блюда, и если что-то не устраивает, вернуть его предприятию общепита.

Только в магазине

Еще одна популярная услуга, набирающая обороты в Перми, - незаконная дистанционная торговля спиртным. При таком способе реализации алкоголя возможность приобрести фальсификат многократно возрастает, поэтому продавать его по Интернету в России категорически запрещено.

- С начала года в Прикамье зафиксировано уже 55 случаев отравления спиртными напитками и их суррогатами, - сообщили в краевом Роспотребнадзоре. - От отравления алкоголем за этот период умерло 29 человек. Санитарные врачи усиленно борются с сайтами, где можно заказать и приобрести спиртное. Только с января выявлено 64 портала с предложениями о розничной продаже дистанционным способом алкогольсодержащей продукции. Большинство этих порталов заблокировано по решению суда. Но их клоны появляются снова и снова. Сотрудники Роспотребнадзора предупреждают: не пользуйтесь услугами сомнительных сайтов, берегите свое здоровье.

Между тем

До 26 марта в Прикамье работает горячая линия, посвященная Всемирному дню защиты прав потребителей. Ее основная тема - "Сделаем цифровые рынки справедливыми и честными". Жители краевого центра могут обратиться по телефону 8 (342) 239-35-53 или связаться со специалистами территориальных отделов Роспотребнадзора:

Восточный территориальный отдел, Чусовой, тел. 8 (34256) 4-39-02

Западный территориальный отдел, Пермь, тел. 284-11-26

Коми-Пермяцкий территориальный отдел, Кудымкар, тел. 8 (34260) 4-53-43

Северный территориальный отдел, Соликамск, тел. 8 (34253) 4-23-84

Центральный территориальный отдел, Пермь, тел. 221-87-88

Южный территориальный отдел, Чайковский, тел. 8 (34241) 4-12-02.

С жалобами можно обратиться в Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю: Пермь, улица Куйбышева, 50, тел. (342) 239-35-63.

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